ريال مدريد يتلاعب ببرشلونة وينتزع صدارة الليجا

النصيري ينقذ إشبيلية من فخ التعادل مع أوساسونا

مدريد ـ وكالات:

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين من دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، سجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقيقتين 71 و92. مساء أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن ريال مدريد بهذا الانتصار أصبح الأكثر تحقيقا للانتصارات في مباريات كلاسيكو الليجا برصيد 73 مباراة، بفارق مواجهة وحيدة فقط عن برشلونة.

وساهم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد، في الانتصار الثمين .. وسجل دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 92، عقب مشاركته كبديل بثوان، في المباراة التي أقيمت بمعقل الميرينجي «سانتياجو برنابيو».وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن دياز بات أسرع لاعب بديل يسجل هدفًا، في مواجهات الكلاسيكو بالليجا خلال القرن الـ21، وذلك بعد 50 ثانية فقط من دخوله الملعب.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة، في صدارة الترتيب، في حين تجمد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

وأعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار الثمين. وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لدينا شعور جيد جدًا، الشوط الأول كان مُعقدا بعض الشيء، وكانت مباراة متساوية، لكننا لعبنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، وتفوقنا جدًا وخاصًة في الضغط».

وأضاف: «ضد فرق مثل برشلونة، ما يجب عليك القيام به هو الضغط بشكل جيد للغاية، إذا سمحت لهم باللعب بطريقتهم سوف تركض خلف الكرة وهذا صعب».وتابع: «نستحق الانتصار لكل ما فعلناه في الهجوم والدفاع، حققنا 3 نقاط مهمة، بعد أسبوع مُعقد، وكان لدينا فرصة لتغيير كل ما حدث».

إلى ذلك، أنقذ المهاجم المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه أوساسونا بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة دراماتيكية.وبدا إشبيلية في طريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إنهائه الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، وتلقي حارس أوساسونا سيرخيو هيريرا بطاقة حمراء مباشرة في مطلع الثاني. لكن الضيوف باغتوا إشبيلية، وتمكنوا من تحقيق التعادل في ظرف عشر دقائق رغم نقصهم العددي، قبل أن يعود النصيري مسجل الهدف الأول، ويمنح فريقه هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3.

ورفع الدولي المغربي رصيده مع إشبيلية إلى أربعة أهداف منذ انضمامه من ليغانيس في كانون الثاني الماضي، منها هدف التعادل الثمين (1-1) ضد المضيف كلوج الروماني في ذهاب دور الـ32 لـ»يوروبا ليغ»، والذي كان كافيا لتأهل إشبيلية بعد تعادل الفريقين سلبا في الإياب.

وبات في رصيد إشبيلية 46 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسييداد الرابع الفائز الجمعة بهدف على بلد الوليد، وأتلتيكو مدريد الخامس الذي يحل ضيفا على إسبانيول لاحقا.

وعلى ملعب «سان ماميس» وبعد مباراة متوترة رفع خلالها الحكم البطاقة الصفراء 12 مرة، فاز أتلتيكو بلباو على فياريال بهدف سجله راوول غارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، في لقاء أضاع خلاله النادي الباسكي ركلة جزاء أخرى عبر إينياكي وليامس (66).. وفك النادي الباسكي عقدته في ملعبه أمام فريق «الغواصة الصفراء» وحقق فوزه الأول عليه بين جماهيره منذ 20 تشرين الثاني 2016 بهدف سجله في حينها راوول غارسيا نفسه.

ورفع بلباو رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد فياريال عند 38 في المركز الثامن بتلقيه الهزيمة الثانية تواليا والعاشرة هذا الموسم.