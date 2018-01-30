عفاف شعيب لـ”الصباح الجديد “: فوق السحاب جديدي المقبل

القاهرة – حيدر ناشي:

الفنانة عفاف شعيب من الاسماء اللامعة في الساحة الفنية المصرية، اذ تميزت بالتلقائية في ادائها للأدوار سواءً في المسرح، ام التلفزيون، او السينما، مما جعل صورتها راسخة في ذاكرة المتلقي العربي كفنانة مقتدرة في ادائها.

” الصباح الجديد” حاورت شعيب في القاهرة وبدأت بحرية المرأة التي تشكل هما عند هذه الفنانة

تقول:

– كل قرار او قانون يحد من حرية المرأة ووجودها مرفوض تماماً، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الاشكال، وعلى المرأة العربية الوقوف ضد كل المحاولات لتهميشها، او تحجيم دورها المجتمعي.

وتابعت:

– ديننا الحنيف لا يقبل بالطروحات الهجينة مهما كان مصدرها، لذا اتضامن مع المرأة العراقية في نيل حقوقها ومع المرأة أيضا أينما كانت.

والفناة عفاف شعيب لم تغادر الهم الدائم في السياسة والانتماء الى الناس والحياة العامة وانما التصقت بهذا الهم:

– انا اشعر بهموم الناس واحتياجاتهم ولا يمكنني الانفصال عنهم، واحاول كل جهدي تجسيد ذلك من خلال اعمالي الفنية التي أقدمها، اضافة الى ذلك أحب بلدي وانتمائي العربي، فالأمة العربية للأسف اصابها العطب جراء الحوادث التي تعرضت لها. هناك آية في القرآن الكريم تقول “كنتم خير امة أُخرجت الى الناس” فكلما اقرأ هذه الآية أتساءل لماذا يا ربي “كنتم”؟ هذا يعني اننا حالياً لسنا خير امة، لكن انا على يقين ان الخير سيعم البلاد العربية عاجلاً ام آجلاً. اما السياسة فلا شأن لي بها لان طريقها وعر، لكن في حال تجرأ أحد على النيل من بلدي انفعل وارد بكل قوة للدفاع عنه لأنني مصرية كونتها تربة مصر العظيمة.

* بعد ارتداءكِ الحجاب، هل ضاعت منكِ فرص فنية كان من الممكن ان تعطيكِ استمرارية التواجد مع جمهورك؟

– بلا شك ضاعت الكثير من الفرص، إلا انني لديّ حضوري في الساحة الفنية، ولديّ حرية اختيار الادوار التي تناسبني، وكذلك نوعية العمل الذي أقدمه، وليس لاحد سلطة عليّ، فكل ما أقدمه نابع من قناعتي الشخصية، برغم الكثير من المحاولات التي ارادت مني خلع الحجاب، لكن رفضي التام وقف ضد تطلعات البعض في ذلك، لأنه مبدأي ولا يمكن التنازل عنه مهما كانت الاسباب.

* قدمتِ الكثير من الاعمال المميزة، ما هو العمل الاقرب الى قلبكِ؟

– العديد من الاعمال التي اعدها قريبة الى قلبي في مسيرتي، والتي كونت اسمي فنياً، منها (الشهد والدموع، ورأفت الهجان، والعار، وامام الدعاء، والكيف، وآدم، والحارة… وغيرها).

* ما هي اعمال الفنانة عفاف شعيب المقبلة؟

– مسلسل (فوق السحاب) الذي شارف على الانتهاء وسيعرض في القريب العاجل، ودوري فيه جديد ولم أقدم مثله طوال مسيرتي الفنية، كذلك هناك عدد من العروض لكن لم يتم الاتفاق النهائي عليها.

وفي كلمة وجهتها الى جمهورها في العراق قالت

– الشعب العراقي صبور، وعلى مر التاريخ ظُلم، فحصلت الكثير من الاساءات والتعدي عليه، وجل ما اتمناه الوحدة الوطنية بين بنات وابناء هذا البلد الجميل، والرائع ان يتحد العراقيون كما عهدناهم