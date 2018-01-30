كاريكاتير ـ عاصم جهاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير يناير 30th, 2018 0 تعليق 30 views عفاف شعيب لـ”الصباح الجديد “: فوق السحاب جديدي المقبل فقه التمرير نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة 3.5 مليون برميل يومياً متوسط صـادرات الخام في كانون الثاني يناير 30th, 2018 قيادة ماكرون لأوروبا مرهونة بخفض العجز في فرنسا يناير 30th, 2018 1.8 تريليون دولار حجم الاستثمار الأجنبي عالمياً يناير 30th, 2018 فقه التمرير يناير 30th, 2018 عفاف شعيب لـ”الصباح الجديد “: فوق السحاب جديدي المقبل يناير 30th, 2018 زجاج النافذة لا يقي من الشمس يناير 30th, 2018 ريهام عبد الغفور تبدأ أولى مشاهدها في “الرحلة 710” يناير 30th, 2018 اختتام فعاليات الامتحان الثاني في الطب الباطني بحضور أطباء عرب يناير 30th, 2018 نيمار: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى.. واللقاء فرصة لأظهار الأفضل في العالم يناير 30th, 2018 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.