زجاج النافذة لا يقي من الشمس

الصباح الجديد – وكالات:

أظهرت صورة شخص مسن عمل سائقا لمدة طويلة، الضرر الذي تسببه أشعة الشمس لبشرة الإنسان.

وبحسب صحيفة “نيو إنغلند” الطبية، فإن سائق الشاحنة الذي التقطت صورته، ظل يعمل سائقا للشاحنة، طيلة 28 سنة، وتبعا لذلك، فقط كان نصف وجهه الأيسر معرضا بنحو كبير لأشعة الشمس.

وتبدو التجاعيد السميكة بصورة لافتة على النصف الأيسر من وجه السائق، مقارنة بالجانب الأيمن.

ويرى خبراء الصحة، أن الناس لا يحمون أنفسهم بنحو كاف من الأشعة الضارة، إذ يتم الاهتمام بذلك فقط بنحو كبير على الشواطئ، خلال مدة الصيف، فيما يجري إهمال الأمر في أثناء القيادة، في فترات الصباح، لاسيما أن زجاج السيارة لا يقي من الأشعة.