ريهام عبد الغفور تبدأ أولى مشاهدها في “الرحلة 710”

الصباح الجديد – وكالات:

بدأت الفنانة ريهام عبدالغفور، تصوير مشاهدها في مسلسل “الرحلة 710″، في فندق بمنطقة وسط البلد، أمام وليد فواز.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور والفنان باسل خياط، وسيتم عرضه في رمضان المقبل.

يذكر أن “الرحلة 710” من إنتاج سيلميديا، وماكس برودكشن، وتريلر، تأليف نور شيشكلي، إخراج حسام علي.

في سياق آخر، انتهت ريهام عبد الغفور مؤخرًا من تصوير فيلم “سوق الجمعة”، مع الفنانين عمرو عبدالجليل، وصبري فواز، ودلال عبدالعزيز، ونسرين أمين، والعمل من قصة محمد الطحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر ان ريهام هي ابنة الفنان أشرف عبد الغفور. تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية. أول أعمالها الفنية كان من خلال دورها في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني مع يحيى الفخراني، وهالة صدقي، ومن إخراج جمال عبد الحميد عام 2000.

وبرعت ريهام في أداء دورها ما لفت إليها الأنظار وتوالت أعمالها الدرامية بعد ذلك، ومنها مسلسل الرقص على سلالم متحركة، ومسلسل العائلة والناس، ومسرحية الملك لير، ومسلسل حديث الصباح والمساء.

اما أول أعمالها السينمائية وأول أدوار البطولة فكان في فيلم “صاحب صاحبه” مع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، ومن إخراج سعيد حامد عام 2002.