اختتام فعاليات الامتحان الثاني في الطب الباطني بحضور أطباء عرب

بعد اعتماد البصرة مركزا إقليميا للبورد العربي

البصرة – سعدي السند:

اختتمت فعاليات امتحان البورد العربي في الطب الباطني في البصرة بمشاركة أطباء عراقيين وعرب بحضور محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني والمقرر العام للمجلس العربي في العراق الدكتور جواد ابراهيم ومدير عام صحة البصرة الدكتور رياض عبد الامير والعديد من الاطباء الاختصاص .

وقال المهندس العيداني في كلمة له انه لشرف لنا إن تستضيف محافظة البصرة مثل هذه المحافل العلمية وخاصة امتحان البورد العربي والذي يعد من المنجزات العلمية ، مشيرا الى ان البصرة قدمت جميع التسهيلات لإنجاح هذا الامتحان من حيث توفير السكن المناسب للأساتذة العرب ، مثمنا دور دائرة صحة البصرة بتقديم الدعم اللوجستي لانجاح هذا التجمع العلمي .

من جانبه قال مقرر المجلس العربي في العراق الدكتور جواد ابراهيم الشريف:» لقد تم اعتماد البصرة كمركز اقليمي لاجراء الامتحان العربي واليوم شهدنا الامتحان الثاني في الطب الباطني بحضور عربي من الاردن ومصر والسودان وليبيا حيث استمر الامتحان مدة اربعة ايام في مستشفى الصدر التعليمي وبمشاركة ٥٠ طالبا متدربا» ، موضحا «اننا نتشرف ونفتخر ان تستضيف البصرة الامتحان العربي ، وسعينا ان يكون بالمستوى المطلوب من حيث توفير جميع الاحتياجات الخاصة والضرورية للامتحان «.

وفي ختام الحفل وزعت الشهادات التقديرية على اساتذة البورد العربي والاطباء القائمين على الامتحان

صحة البصرة تشارك في برنامج الزائر الصحي

وشاركت دائرة صحة البصرة في الندوة الخاصة ببرنامج الزائر الصحي والتي اقيمت في وزارة الصحة بحضور مدراء الصحة العامة في عموم العراق ، وتضمنت الندوة التي حملت عنوان الواقع والآفاق المستقبيلة شرحا تفصيليا عن المنجزات المتحققة خلال عام ٢٠١٧ من حيث التعامل الالكتروني للخدمات الصحية ومدى الفائدة المتحققة.

وقال الدكتور عصام الشاوي ان صحة البصرة اعتمدت البرنامج والذي يخدم شريحة كبيرة وينظم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وهو مشروع وطني شامل يسعى لسلامة الجميع ، مشيرا الى أن البرنامج يسهل طرق التواصل مابين المواطن والمركز الصحي، ويسخر الزائر الصحي التقنيات التكنولوجية الحديثة خدمة للصالح العام ، من خلال إيجاد ملف الكتروني كامل لكل مواطن يتم فيه شرح الحالة الصحية .

واضاف مدير شعبة الصحة الاكترونية ان مراكزنا الصحية تعتمد البرنامج وترتبط بما يعرف السيرفر، عندما يتوجه الفريق المكلف بالمهمة الى المنازل والحصول على معلومات كافية عن الاسرة من حيث الجانب الصحي، وإعداد التقارير الدورية المطلوبة ، فضلا عن توظيف الأسس الصحية الموجهة واستعمالها بفعالية وكفاءة لتقديم خدمات الرعاية الصحية على وفق مبدأ العدالة في تقديم الخدمات واستعمال التقنيات الملائمة .

محاضرة حول التعامل مع المخلفات الطبية

ونظمت دائرة صحة البصرة / مستشفى الفيحاء العام ندوة صحية حول طرق العزل الطبي الآمن للمحاقن والتخلص من النفايات الطبية .

واوضح الطبيب المحاضر أختصاصي الجراحة العامة رافد عبد الجبار : لقد شملت الندوة معلومات التزام العاملين فى المجال الطبي بإتباع طرق آمنه في اثناء التعامل مع المخلفات الطبيه والإلتزام بعملية فرز وفصل وتداول التخزين المؤقت للنفايات والتخلص السليم لجميع أنواعها.

واشار عبد الجبار الى ان الغرض من الندوة المحافظة على عدم تعرض جميع العاملين والمرضى بالمستشفى والبيئة والمجتمع الى المخاطر ، حيث أن مخلفات الرعايه الطبية من أهم مصادر الخطر لما تحتويه من مواد معدية ومواد سامة وغيرها .

كما احتفلت دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة باليوم العالمي للتحصين بحضور المدير العام الدكتور رياض عبد الامير بالتعاون مع منظمة اليونسيف مكتب الجنوب وعضو مجلس المحافظة الدكتورة صفاء مسلم بندر.

و اشاد الدكتور رياض في كلمه له بالجهود المبذولة خلال عام ٢٠١٧ وتغطية جميع مناطق محافظة البصرة من حيث النسب المتحققة في مجال التحصين والتي تجاوزت العشــرة بالمائة مما كان متوقعا خــلال الخطة السنوية بفضــل جهود العاملين بالمجال الصحــي ، كما تم طرح الخطة التي ستنفـذ في المجال ذاته خلال العام الحالــي واهــم المعوقـات التـي تعـترض مجـال التقـدم بالتحصيـن.

ومن جهة اخرى بينت الدكتورة صفاء مسلم عضو مجلس المحافظة اهمية برنامج التحصين من التماس المباشر مع المواطنين مثمنة الجهد المتميز ، وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع التقديرية للمنتسبين المتميزين في دائرة صحة البصرة بمجال التحصين.