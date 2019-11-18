احباط اتلاف ملفات فساد و”النزاهة” و”القضاء” يصدران عشرات أوامر استقدام وقبض على نواب ومسؤلين كبار

خلال يومين فقط ووفق قانون العقوبات

بين المتهمين 25 مسؤولا في ذي قار وكامل أعضاء مجلسي محافظتي كركوك وديالى

الصباح الجديد – القسم السياسي:

أحبطت هيئة النزاهة امس الاثنين محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ في أحد مكاتب المُفتِّشين العموميِّين الملغاة، وفيما أحالت المُتورِّطين بالمحاولة إلى القضاء، أصدرت وكذلك مجلس القضاء الأعلى عشرات أوامر استقدام بحق نواب ورؤساء وأعضاء لمجالس محافظات مختلفة، إضافة الى أوامر بالقبض على اخرين منهم النائب طلال الزوبعي، اذ أوردت هيئة النزاهة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انها “تلقِّت معلوماتٍ عبر مصادرها الخاصَّة عن وجود محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ تتضمَّن وثائق ومحاضر لجان تحقيقيَّة ومخاطباتٍ رسميَّة وتوصياتٍ وكتباً أصليَّةً من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة الإتلاف”.

وبينت أنَّها “ضبطت الملفَّات والأوليَّات، وتحرَّزت على ما تمَّ إتلافه، والحاويات التي أُرِيدَ تهريب تلك الأوليات والملفات من خلالها إلى خارج بناية المكتب، وتمَّ توثيق تفاصيل العمليَّة فيديوياً وفوتوغرافياً”.وأشارت إلى أنَّها “أحالت المُتورِّطين في المحاولة إلى القضاء وفق محضرٍ أصوليٍّ لإتخاذ ما يلزم بحقهم وفق القانون”.

كما كشفت هيئة النزاهة أمس الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب بشار الكيكي على خلفية عقود وهمية أبان رئاسته مجلس محافظة نينوى.

وأشارت دائرة التحقيقات، إلى أن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي عن تهمة إصدار أكثر من (60) عقداً وهمياً للاستفادة منها كدعاية انتخابية له عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى..



وأضافت، إن قرار الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي بعد ان كانت أصدرت في وقت سابق أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق استناداً إلى أحكام المادَّتين (307 و331) من قانون العقوبات العراقي.

استقدام رئيس واعضاء مجلس كركوك بالاسماء

وصدرت أمس أيضا، وثيقة من محكمة تحقيق النزاهة باستقدام رئيس واعضاء مجلس محافظة كركوك بكاملهم، وفق المادة 340 عقوبات، وهم كل من: