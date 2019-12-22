محاضرات مدرسية عن السلامة وتعاون مشترك مع الموانئ واختتام دورة تدريبية للمهندسين

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة شركة نفط البصرة

ألبصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات شركة نفط البصرة بالتعان مع اعلام الشركة.

فقد شكلت هيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة فريق عمل قام بزيارة المدارس الابتدائية في المحافظة لإلقاء محاضرات تتعلق بالسلامة من خلال الارشادات والتعليمات الواجب اتباعها حال حدوث طارئ ما ، منها كيفية استعمال مطفأة الحريق أو اسعاف حالة مرضية مفاجأة وكيفية استعمال مخارج الطوارئ في حالات الانذار الخطرة ،كذلك كيفية الحفاظ على نظافة الصف والمدرسة والشارع والمنزل والاماكن العامة وعدم رمي الاوساخ إلا في الاماكن المخصصة لها ، إضافة الى الابتعاد عن العبث بمصادر الطاقة الكهربائية.

تعاون مشترك بين شركتي نفط البصرة وموانئ العراق

وبحث المدير العام لشركة نفط البصرة المهندس باسم عبد الكريم ناصر في مكتبه مع المدير العام لشركة موانئ العراق الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين التعاون المشترك بين الشركتين .

وأكد مدير عام شركة نفط البصرة ان الشركة على استعداد كامل لتسهيل التعاقد مع شركة موانئ العراق في تنفيذ الأعمال المتعلقة باختصاصهم فيما يخص صيانة وإدارة موانئ التشغيل. لافتا الى أن الشركات الحكومية ستكون لها الأولوية في تنفيذ المشاريع النفطية.

من جانبه أكد المدير العام لشركة موانئ العراق استعداده لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والأعمال المشتركة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماع في مقر شركة موانئ العراق لتوقيع محضر تعاون مشترك الأسبوع المقبل .

تطبيقات الذكاء الصناعي

في تحليل البيانات

وصدر عن دار نشر Elsevier العالمية للدكتور خالد خير الله مزيد معاون رئيس مهندسين في قسم إدارة المعلومات بشركة نفط البصرة كتاب بعنوان تطبيقات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات.

وقال مزيد ان كتابه يقع في 310 صفحات يتناول شرحا لكيفية استعمال تطبيقات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات مع التركيز على البيانات الطبية ، لافتا الى ان الكتاب يوفر طريقة لإرشاد الباحثين إلى كيفية الاستفادة من خوارزميات الذكاء الصناعي وتطبيقها في مجال تحليل البيانات، كما يقدم أمثلة تطبيقية في تحليل البيانات الطبية باستعمال تلك الخوارزميات، ويتطرق الفصل التاسع منه إلى كيفية استعمال برنامجي MATLAB و PYTHON في برمجة خوارزميات الذكاء الصناعي وتطبيقاتها في مجال تحليل البيانات.

واضاف تم تأليف الكتاب بالتعاون مع الدكتور Wunch الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة Tayo Obafemi_Ajaya الأستاذ المساعد في قسم البرمجيات بجامعة ولاية ميزوري، والدكتورة Gayla Olbricht الأستاذ المساعد في قسم الرياضيات بجامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا.

دورة تدريبية لمهندسي النفط والجيولوجيين والكيميائيين والفيزيائيين

واختتمت مدرسة الإدارة المكمنية المتكاملة في شركة نفط البصرة دورتها التدريبية لمهندسي النفط والجيولوجيين والاختصاصات الساندة لهم من الكيميائيين والفيزيائيين، التي أقرتها الإدارة العليا للشركة، وكانت بداية إنطلاقها منذ ما يقرب من خمسة أشهر، وقد اختتمت بإجراء الامتحان والاختبار النهائي لهم .

وقال مشرف مدرسة الإدارة المكمنية الدكتور واثق جاسم محمد الفائدة من هذه المدرسة هي تهيئة جيل متقدم من مهندسي النفط والجيولجيين من خلال تدريبهم المكثف في مواضيع الإدارة المكمنية الضرورية ليعملوا كفريق واحد لتطوير حقول النفط والغاز وخصوصا حقول البصرة، وقد اشترك في المدرسة ما يقرب من 30 متدربا من هيئآت التشغيل والأقسام المتخصصة، وقد كان التدريب مكثفا جدا يجمع بين الجانبين النظري والعملي.

وأضاف محمد تمت الاستعانة بأساتذة متخصصين من جامعتي بغداد والبصرة ، وخبراء في الشركات النفطية العالمية ، ومتقاعدين في وزارة النفط ، مؤكداً بأن هذه المدرسة من المفترض أن تتكرر وان تستمر في عطائها لرفد الطاقات والخبرات الشابة في الشركة، وخصوصا أنها -الشركة- قد عينت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 مهندس نفط وجيولوجي للعمل في الحقول، وكلهم بحاجة إلى تهيئة وتدريب ليجتازوا العقبات والمشكلات التي تحصل في عمليات الإنتاج والاستخراج.