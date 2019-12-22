مستثمرون أجانب بدأوا بالانسحاب من العراق

شركات متلكئة تواجه عقوبة سحب العمل في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وكالة اسوشيتد برس الأميركية، عن بدء المستثمرين الأجانب بالانسحاب من العراق بسبب تداعيات التظاهرات التي تشهدها البلاد وما رافقها من اعمال عنف.

وقالت الوكالة في تقرير لها إنه حتى الآن لم تؤثر الاضطرابات تأثيرات جدية في الشريان الرئيس للاقتصاد العراقي، أي النفط، الذي يدرّ 6 – 7 مليارات دولار شهرياً، أي ما يعادل 90 بالمئة من دخل الدولة، وصادرات النفط لم تواجه أي تقطعات، على حد قول مسؤولين كبيرين في وزارة النفط.

وأضافت، أن «الانتاج هو الآخر لم يتضرر من الاعتصامات المتكررة واغلاق الطرق المؤدية الى حقول النفط الكبرى في الجنوب حيث مكمن الحجم الاعظم من موارد العراق النفطية بيد أن استثمارات المستقبل هي المعرضة للتهديد الان».

ونقلت الوكالة عن «زاب سيثنا» وهو أحد مؤسسي «شركاء شمال الخليج»، وهي شركة استثمارات لها خبرة عمل في العراق قوله، لقد أخذ المستثمرون الاجانب ينسحبون من الصفقات في قطاع الطاقة ومن القطاعات الأخرى ايضاً.

وأضاف سيثنا: «كان لدينا داعمون أميركيون مستعدون للمشاركة وضخ أموال الى داخل العراق، ولكنهم ارتدوا على أعقابهم».

ولفتت الوكالة إلى أن هناك مستثمرين آخرين يقلقهم بطء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات.

في السياق، وجّه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني إنذارا نهائيا الى عدد من الشركات العاملة في المحافظة، المتلكئة في تنفيذ مشاريع مهمة.

وأشار الى انه سيجري سحب العمل من تلك الشركات وإدراجها ضمن القائمة السوداء في حال عدم الاسراع في انجاز ما في عهدتها من اعمال للبنى التحتية.

وقال العيداني في بيان صحافي: “تم اعطاء اكثر من فرصة لتلك الشركات لاكمال وانجاز الاعمال لكنها لم تلتزم، ومن بينها شركات (القسيم) و(شهد الحضارة) العاملة في حي الحسين منطقة الشعلة، و(كوثران نوين إبادان)العاملة في منطقة البراضعية ، وشركة (بامبوش) العاملة في الحي العسكري في قضاء ابي الخصيب، وشركة (متيتو) المتلكئة في تنفيذ مشروع شبكات ومحطات المجاري ومياه الامطار في قضاء شط العرب”.

وتابع محافظ البصرة، ان “الشركات الاخرى التي وجه لها إنذار رسمي بسحب العمل وإحالتها على القائمة السوداء في حال عدم اكمالها الأعمال التي بعدتها هي شركة (همداني) المتلكئة بتنفيذ مشروع المجاري والتبليط في شارع عز الدين سليم، وشركة (مروج البصرة) المتلكئة بتنفيذ الخط السريع بغداد – بصرة ناحية الثغر، وشركة (انجاز الرواد) المتلكئة في تنفيذ إكساء شوارع منطقة الساعي مع اعمال مجاري العشار، وشركة (الصادق الأمين) المتلكئة في تنفيذ اعمال تبليط الشوارع المتبقية من افرازات (142) مع افرازات (140) في الحكيمية بالكامل وتبليط الشوارع المتبقية في البريهة».