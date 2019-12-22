«الأوراق المالية»: 725 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، أمس الاحد، حجم اسهم الشركات التي جرى تداولها وأقيامها.

وذكرت السوق في بيان لها، ان «الاسهم المتداولة بلغت 662 مليونا و991 الفا و904 اسهم، بقيمة سوقية قدرها 725 مليونا و709 الفا و254 دينار».

واضاف «اغلق مؤشر الاسعار ISX 60 في جلسة أمس على (493.93) نقطة مرتفعا بنسبة(0.33%) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (492.31) نقطة».

وأوضح البيان: «تم تداول اسهم (26) شركة من اصل (102) شركة مدرجة في السوق، واصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (25) شركة».

وتابع، ان «عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي بلغ (11,167) مليون سهم بقيمة بلغت (44,328) مليون دينار من خلال تنفيذ (25) صفقات على اسهم (6) شركات».

واشار الى ان «عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني بلغ 760 الف سهم بقيمة بلغت (1,900) مليون دينار من خلال تنفيذ (1) صفقات على اسهم شركة واحدة».

ولفت البيان الى ان «بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (3,983) مليون سهم بقيمة بلغت (15,740) مليون دينار من خلال تنفيذ (11) صفقات على اسهم (3) شركات».