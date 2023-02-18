دفعة هائلة لميلان قبل موقعة توتنهام الفاصلة

مانشستر سيتي في مهمة سهلة بدوري الأبطال

العواصم ـ وكالات:

تلقى نادي ميلان الإيطالي، دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة توتنهام هوتسبيرز، في إياب منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. اونتزع ميلتن فوزا مهما على السبيرز، بنتيجة (1-0) في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب سان سيرو في ميلانو، قي حين سيقام لقاء الإياب في لندن يوم 8 آذار المقبل.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن النادي الأحمر يتوقع عودة الفرنسي ميك ماينان، حارس مرمى ميلان، في الوقت المناسب قبل مباراة الإياب ضد توتنهام.

وأضافت أن عودة ماينان لعرين ميلان باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يتوقع أن يظهر بلقاء أتالانتا المقرر له الأسبوع المقبل.. وأشارت الصحيفة، إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تواجده بشكل مؤكد في مباراة فيورنتينا، المقررة 4 آذار المقبل، ما يعني حضوره أمام توتنهام والتي ستقام بعد 4 أيام من مواجهة الفيولا.

إلى ذلك، وبعد أن أنهى مؤقتًا صراعه مع آرسنال، وخطف صدارة الدوري الإنجليزي، يستعد مانشستر سيتي، لبدء تحد جديد في دوري أبطال أوروبا، من أجل تحقيق حلم اللقب، الذي استعصى على فريق المدرب بيب جوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا على آرسنال الأربعاء الماضي، وهو الفوز الذي وضعه على الصدارة بفارق الأهداف عن الفريق اللندني، ولو بشكل مؤقت، وبات عليه الآن تنحية البطولة الإنجليزية، والتفكير في دوري الأبطال.

وسيرحل الفريق إلى ألمانيا، يوم الأربعاء، لمواجهة لايبزيج، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وهو مرشح لتحقيق الفوز والمرور إلى ربع النهائي، على أمل تحقيق اللقب، الذي ينقص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مع الفريق الإنجليزي.

هذا وتمنى النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن يسير على خطى الأسطورة الفرنسية كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عندما يصل إلى نفس المرحلة العمرية.وقال هالاند في تصريحات لمجلة «GQ» المتخصصة في الأزياء: «سأفعل كل ما في وسعي لأكون لاعبًا مهمًا ومؤثرًا، وأحصل على الألقاب مع مانشستر سيتي.. هدفي هو أن نفوز بدوري الأبطال».

وبسؤاله، هل يحلم بتحقيق الكرة الذهبية، أجاب: «نحبها جميعًا، لكنني لا أعتقد أنه من الجيد التفكير في الأمر كثيرًا، إذا قدمت أنت وفريقك أداءً جيدًا حقًا، فستحصل على نتائج جيدة، وستبدأ في الفوز بالألقاب، وستكون بالتأكيد من بين المرشحين في القائمة النهائية».وأضاف: «أنظر إلى بنزيما، إنه يبلغ من العمر 35 عامًا، ويلعب بشكل أفضل من أي وقت مضى، في غضون 12 عامًا، عندما أبلغ عمره، أتمنى أن أصبح لاعب كرة قدم أفضل مما أنا عليه الآن».

وعما إذا كان فريقه يواجه أزمة ثقة في دوري أبطال أوروبا قال: «بصراحة، لا أعتقد ذلك، في بعض الأحيان، كما هو الحال في مباراة ريال مدريد العام الماضي، وتحديدًا مع الهدف الذي سجله رودريجو من كرة رأسية، هناك إله في الأعلى يقرر تلك الأشياء، هذا ليس له دخل بالثقة».

من جانب اخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، التشكيلة المثالية لأول 4 مواجهات في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، والتي جاء فيها 4 لاعبين من بنفيكا البرتغالي.. وضمت التشكيلة المثالية، رباعي بنفيكا، ألكسندر باه وأنطونيو سليفا وفريدريك أورسنيس وجواو ماريو.. كما ضمت التشكيلة، جريجور كوبيل وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند، وماتياس دي ليخت وكينجسلي كومان ثنائي بايرن ميونخ.