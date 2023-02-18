اليوم.. ست مواجهات في الجولة 17 لممتاز الكرة و»هاتريك» الغاني أوبوكو يرجح دهوك على نفط ميسان

استدعاء 5 لاعبين جدد لمنتخبنا الشبابي استعداداً لنهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الاحد 6 مباريات ضمن الجولة الـ 17 من المرحلة الأولى الدوري الممتاز.. اذ يشهد ملعب كربلاء الدولي إقامة مباراتين الأولى في الساعة الثانية الا ربع ظهرا بين القاسم والنفط تعقبها في الساعة السادسة والربع مساء مباراة كربلاء والديوانية.. ويلتقي في ملعب الشعب الدولي الطلبة وزاخو في الساعة 4 مساء، في حين يلعب نفط البصرة والكرخ في ملعب الفيحاء بالساعة السادسة والربع مساء وفي التوقيت ذاته يلمبع نفط الوسط والنجف في ملعب النجف الدولي بديربي الفرات الأوسط.وتقام اخر مباريات الجولة في ملعب الزوراء في الساعة الثامنة والنصف مساء بين الزوراء والحدود.

هذا وقاد الغاني برينس أوبوكو فريقه دهوك للانتصار على نفط ميسان (3-1)، أمس، بتسجيله الهاتريك ، على ملعب صقور الجبال وسط حضور جماهيري متوسط.وافتتح العاجي زاكري يانك التسجيل لدهوك، في الدقيقة 43، بعد استلامه تمريرة متقنة في عمق دفاعات الضيوف، ليلعب كرته بشكل مباشر على يمين حارس نفط ميسان، مصطفى زهير.وتمكن يونس عبد من خطف هدف التعديل لنفط ميسان، في الدقيقة 45، بعد تنفيذه لركلة ثابتة على يمين حارس دهوك، أحمد بشار، الذي لم ينجح من إبعادها وتعادل اربيل ونوروز سلباً.

من جانب اخر، كشف الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، موعد مباراته الودية الأخيرة قبل المغادرة للعاصمة الأوزبكية طشقند، لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عاماً التي ستنطلق مطلع آذار المقبل.وسيخوض الفريق، مباراة يوم غد الإثنين مع الزوراء بملعب الأخير بالعاصمة بغداد، وستكون المحطة الأخيرة بعد أن لعب أمام الكرخ، وتفوق عليه (2-1).وعلمنا أن مدرب المنتخب عماد محمد، استدعى لاعبين جدد للمشاركة بالبطولة الآسيوية، وهما: علي جاسم لاعب وسط الكهرباء، وحارس مرمى الديوانية رضا عبد العزيز، وسيباشران أمس مرانهما مع المنتخب بتجمع بغداد.

كما وصل إلى بغداد المحترف في الدنمارك آدم رشيد، والتحق بالتدريبات، فيما سيلتحق المحترف في أستراليا شربل شمعون مباشرة إلى أوزبكستان.يذكر أن منتخب شباب العراق يلعب بالمجموعة الأولى مع المنتخب المستضيف أوزبكستان، وسوريا، أندونيسيا، الذي يبدأ أسود الرافدين مواجهاتهم معه.

محاضران عراقيان يشاركان في الجزء الأخير لدورة دولية

يشارك المحاضران العراقيان المعتمدان من الاتحادِ الآسيوي لكرةِ القدم، الدكتور وسام نجيب اصليوه ورحيم حميد، في الجزء الرابع والأخير من برنامج دورة محاضري الاتحاد الدوليّ FIFA في العاصمةِ البحرينيّة المنامة للفترة من 19 ولغاية 24 من شهر شباط الحالي.

وكان المحاضران العراقيان المعتمدان قارياً، قد شاركا من قَبل في الأجزاء الثلاثة من برنامج الدورة التي ينظمها الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم FIFA، فيما يتضمن برنامج الجزء الرابع والأخير محاضراتٍ عمليةً ونظريةً قبل الحصول على الشهادةِ الدوليّة التي تجيز لهما الإشراف على الدوراتِ الدوليّة المقبلة، وإلقاء المحاضرات فيها على المدربين.