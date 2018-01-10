أميركا حريصة على إجراء الانتخابات العراقية في موعدها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد السفير الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، أمس الأربعاء، أن بلاده مع إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، مشددا ضرورة عودة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المقبلة.

وقال سيليمان، في مؤتمر صحفي تابعته “الصباح الجديد” إن واشنطن مستمرة بتشجيع النقاشات الجارية بين بغداد وإقليم كردستان وهناك تعاون بين الطرفين.

مبينا ان كلا الجانبين وافقا على التوازن لحل الخلاف ونحن متفائلون بذلك، ومن أهم أهداف الولايات المتحدة هي ان تكون كردستان ضمن العراق.

وأكد أن قوّات التحالف متواجدة في قاعدة “كي 1” في كركوك للتنسيق بين القوات العراقية المتواجدة فيها والبيشمركة، مبينا ان هناك تنسيقا كبيرا بين البيشمركة وقوّات الأمن العراقية.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة أيضا في دعم للعراق، إذ قدمت منحة بسبعين مليون دولار وستمنح منحة أخرى قريبا بقيمة 75 مليون دولار.

لافتا إلى ان هناك مؤتمر للمانحين في شهر شباط القادم في الكويت لتشجيع الاستثمار، وسيكون للولايات المتحدة الأميركية دور فاعل فيه حيث يتوقع مشاركة نحو 65 شركة اسثتمارية أميركية، كما ان هناك مانحين دوليين من ضمن الاتحاد الاوربي معنيون بمساعدة المجتمع بعد استعادة الارض.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في العراق، أكد سيليمان، ان هناك الكثير من الإرشادات لمكافحة الإرهاب ونحن جادون في ذلك.

مبينا ان هناك تواجد لبعض القوّات الأميركية في محافظة الانبار وهي أعداد قليلة وتواجدهم هو استشاري بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا في أعداد القوّات الأميركية، وهي لم تستبدل بقوّات أخرى كما يشاع.

وأفاد سيليمان انه تم تقديم 112 مليون دولار لإزالة الألغام والمتفجرات من المناطق المستعادة من داعش، وذلك لتسهيل عودة النازحين في تلك المناطق، كما ان هناك برامج لمساعدة الاطفال في المناطق المستعادة.

وأعلن أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل، عن مشروع استثماري في جنوب العراق يعنى بالغاز المصاحب، وهذا المشروع لم يكلف العراق ديناراً واحداً، كما ان هناك مشاريع استثمارية داخل العراق لشركات أميركية سيبدأ تنفيذها قريبا، موضحا ان المشاريع الأميركية لا تكلف الدولة العراقية أية مبالغ، لأن هذا النوع من المشاريع الاميركية تنفذها الشركات بمراقبة القانون الأميركي لمنعها من الفساد.