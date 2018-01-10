يوم الانتصار على “داعش” عيد وطني

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، انها رفعت توصية إلى مجلس النوّاب لتعديل مشروع قانون العطلات الرسمية، واعتبار يوم الانتصار الكبير وتحرير أرض العراق من “داعش” عيداً وطنياً.

وبحسب بيان للأمانة، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه فأن التوصية التي تتضمن تعديل مشروع قانون العطلات الرسمية تشمل “نص المادة (1/ أولاً / ل) ليكون، يوم تحرير أرض العراق من تنظيم داعش الإرهابي الموافق للعاشر من كانون الأول العيد الوطني لجمهورية العراق وعطلة رسمية من كل عام”.

وأضاف البيان أن “مشروع القانون يأتي لغرض ابراز أهم المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي، وتحديد العيد الوطني للعراق وتنظيم العطل الرسمية وإلغاء بعض المناسبات المرتبطة بالنظام السابق.”

وكان عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية حيدر المولى، أفاد في وقت سابق، ان مشروع قانون العطل والمناسبات المقترح على البرلمان سيتضمن تقليص عدد أيام العطل بشكل كبير، مبينا أنه تم تحديد ما لا يتجاوز عن 11 يوم عطلة رسمية فقط خلال السنة.