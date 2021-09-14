احراجات دستورية ستقف عائقا امام موازنة العام المقبل 2022

مستشار رئيس الوزراء المالي:

الصباح الجديد ـ وكالات:

حذّر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء امس الاثنين من “إحراجات دستورية” قال إنها ستقف عائقاً أمام تشريع قانون الموازنـة الاتحاديـة للعام المقبل.

وذكر صالح في تصريح صحفي ، إن تقديم مشروع قانون موازنة 2022 ملتزم بتوقيتات دستوريـة، إلا أن قـرب موعد إجراء الانتخابات المبكرة، وتعليـق عمـل البرلمـان سيقفان عائقاً أمام تمريــر مشـروع موازنـة 2022″، مرجحا عرض مشروع موازنـة العام المقبل على مجلـس الـوزراء خلال الفترة المقبلـة من السنـة الحاليـة ، مضيفـا أن تحول عمل الحكومة بعد إجراء الانتخابات، إلى حكومة تصريف أعمال، أيضا سيكون عائقا أمام موازنة 2022″. لافتا الى أنه في حال وصل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الحالي فانه سيمهد الطريق إلى الدورة النيابية حتى يكون جاهزا للتصويت.