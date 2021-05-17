القائمة النهائية لجوائز النقاد تصدم كبار نجوم دراما رمضان 2021

بعد انتهاء الموسم الرمضاني..

الصباح الجديد-متابعة:

جوائز النقاد للدراما العربية ADCA كبار النجوم بعد استبعادهم من القائمة القصيرة النهائية.

وضمت القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثل، كل من يحيى الفخراني عن “نجيب زاهي زركش”، وكريم عبد العزيز وأحمد مكي عن “الاختيار 2″، وطارق لطفي عن “القاهرة كابول”، ومحمد فراج عن عملين وهما “ضد الكسر” و”لعبة نيوتن”، ومحمد ممدوح أيضا عن “لعبة نيوتن”.

أما القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثلة، فضمت كلا من منى زكي عن “لعبة نيوتن”، وحنان مطاوع عن “القاهرة كابول”، وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد عن “الاختيار 2″، وسهر الصايغ عن “الطاووس”، ونيللي كريم عن “ضد الكسر”، وأخيرا هند صبري عن “هجمة مرتدة”.

القائمة القصيرة لأفضل ممثل كوميدي ضمت كل من محمد ممدوح عن خلي بالك من زيزي، ومحمد ثروت عن فارس بلا جواز، أما أفضل ممثلة كوميدية فكانت بين أمينة خليل عن خلي بالك من زيزي وهاجر أحمد عن أحسن أب.

بينما تضم قائمة أفضل ممثل شاب كل من آدم الشرقاوي عن لعبة نيوتن، وإسلام جمال عن الاختيار 2، وخالد أنور عن هجمة مرتدة، وعابد عناني عن الطاووس، ومن القاهرة كابول كل من كريم سرور ومعتز هشام وحسني شتا.

وقائمة أفضل ممثلة شابة ضمت كل من مايان السيد عن لعبة نيوتن وهجمة مرتدة، وآلاء سنان في لعبة نيوتن، وأسماء جلال في خلي بالك من زيزي، وفرح الزاهد عن الطاووس، ونور إيهاب عن ضد الكسر، ولمي كتكت عن ملوك الجدعنة.

وتنافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كل من “نجيب زاهي زركش” و”خلي بالك من زيزي”، أما القائمة القصيرة لأفضل مسلسل فضمت كل من “الاختيار 2″ و”لعبة نيوتن”، و”هجمة مرتدة”، و”موسى”، و”بين السما والأرض” و”الطاووس”، و”القاهرة كابول”.

وفي قائمة الأعمال غير المصرية، كانت النتيجة تنافس كل من مسلسل 2020، 350 جرام، وعلى صفيح ساخن، وحارة القبة، وأخيرا للموت، على جائزة أفضل مسلسل غير مصري.

بينما تنافس على جائزة أفضل ممثل كل من قصي خولي عن 2020، وباسم ياخور وسلوم حداد عن على صفيح ساخن، وعابد فهد وسلوم حداد عن 350 جرام.

أما القائمة القصيرة لأفضل ممثلة في مسلسل عربي فضمت كل من نادين نسيب نجيم عن 2020، وأمل بشوشة عن على صفيح ساخن، وسلافة معمار عن حارة القبة، ودانيلا رحمة عن للموت، وكاريس بشار عن سوق الحرير2.

وضمت القائمة القصيرة لجائزة أفضل إخراج كل من تامر محسن عن “لعبة نيوتن”، وبيتر ميمي عن “الاختيار 2″، وحسام علي عن “القاهرة كابول”، ومحمد سلامة عن “موسى”، وشادي الفخراني عن “نجيب زاهي زركش”، ومحمد العدل عن “بين السما والأرض”، وأحمد علاء الديب عن “هجمة مرتدة”.

أما القائمة القصيرة لجائزة السيناريو، فضمت تامر محسن عن “لعبة نيوتن”، وهاني سرحان عن “الاختيار 2″، وعبد الرحيم كمال عن القاهرة كابول ونجيب زاهي زركش، وإسلام حافظ بين السما والأرض، ومريم نعوم عن خلي بالك من زيزي، وباهر دويدار عن هجمة مرتدة.

وتمكن الستايلست خالد عزام أن يكون ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل ملابس عن مسلسل لعبة نيوتن، ومعه كل من مونيا فتح الباب عن الاختيار 2، ونيهال المصري عن نجيب زاهي زركش، ودكتور سامية عبد العزيز عن مسلسل موسي، ودينا نديم عن قصر النيل، وناهد نصر الله عن خلي بالك من زيزي، وأخيرا ليلى ماجد عن القاهرة كابول.

و‎تمنح جوائز النقاد للدراما العربية ADCA لصناع العمل الدرامي من خلال لجنة تضم مجموعة من النقاد والصحفيين في الوطن العربي المتخصصين في المجال الفني.

ويتم تقييم الأعمال الدرامية بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، والديكور، والأزياء، والمكياج، والموسيقى التصويرية، والمؤثرات البصرية والصوتية، والمونتاج، الإخراج، والإضاءة، الكوافير وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي عن طريق الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الجوائز من خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقًا على الموقع الإلكتروني.

ويشارك الجمهور في عملية التصويت ولكن بكل حلقة على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية.