بحوث علمية متقدمة لمدرسة الموهوبين في البصرة تستحق المتابعة والاهتمام

البصرة – سعدي السند

تأخذنا البحوث المميزة لعدد من طلبة مدرسة الموهوبين في البصرة الى أن نركز على برامج تعليم الموهوبين حول العالم , و الى مفهوم الطالب الموهوب والطالب المشرق ( الشاطر ) وكيف يمكن تمييز الطالب الموهوب داخل الصف عن الطالب المشرق , طريقة تفكيره , رؤيته للعالم من حوله وتصرفاته السلوكية…. والتعرف على أهم النظريات الخاصة بالموهبة , والذكاء و المنهج الاثرائي للطلبة الموهوبين لنتذكر نظرية الذكاء الثلاثي للعالم روبرت ستيرنبرك , ونظرية كاردنر في الذكاء المتعدد , و نموذج الإثراء للعالم جوزيف رنزولي على مستوى المدرسة….

ونبحر نحو التركيز على أساليب تفكير الطالب الموهوب لغرض الخوض اكثر في عقله والتعرف اكثر على أهم المعالجات الفكرية التي تجري داخل عقل الطالب نحو العالم الخارجي والتي تنعكس على تصرفاته , وبالتالي يمكن للتدريسي ملاحظتها داخل الصف وأحيانا بعض التدريسيين يجدون الطالب شارد الذهن داخل الصف، او غير متفاعل مع الدرس ، ولكن في الحقيقة ان عقل الطالب الموهوب يعمل بصورة مضاعفة عن باقي أقرانه، لذلك يمكنه أداء مهام عقلية وفكرية بوقت قصير جدا، او يمكنه أداء اكثر من مهمة عقلية فكرية بنفس الوقت وعلى سبيل المثال الطالب الموهوب يحس بالملل في الدروس التي تكون مناسبة لعمره، لكونه يعتبرها دروسا اقل من مستواه العقلي ولا يجد تحديا ممتعا في تعلمها.

كل هذه المداخلات كانت أمامنا ونحن نزور مدرسة الموهوبين في البصرة لنتعرف على عدد من البحوث العلمية التي أنجزها طلبة المدرسة من خلال لقاءاتنا بهم ..

مراقبه الاطفال الصغار باستخدام كامرة بيكسي

البحث الموسوم ( مراقبة الأطفال الصغار بأستخدام كامرة بيكسي ) قال عنه الطالبان عمار مصعب واسد الله علي :

تعتبر مراقبة سلوك حركة الأطفال في مراحلها الأولى ذات أهمية قصوى لأنها تساعد على معرفة شخصية الطفل ومعرفة ما إذا كان معدل حركة الطفل طبيعيًا أم أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي. ومن خلال pixy camera استطعنا ان نعرف اذا ما كان الطفل يعاني من قلة الحركة وهذا الأمر له تأثير كبير على صحتهم الجسدية….على العكس من ذلك ، يعاني بعضهم من فرط الحركة…. و تستخدم هذه الكامرة خوارزمية عن الالوان ومن خلالها نستطيع اكتشاف الكائنات، يستخدم Pixy خوارزمية تصفية الألوان القائمة على اللون لاكتشاف الكائنات. معظمنا على دراية بـ RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) لتمثيل الألوان. يحسب Pixy درجة اللون والتشبع لكل بكسل RGB . واستطعنا من خلال تجاربنا معرفه عدة بيانات ومعلومات مثل: y,z axis , hight ,width.

العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم ومستوى الهيموغلوبين في الدم

وعن البحث الموسوم العلاقة بين كتلة الجسم ومستوى الهيموغلوبين في الدم للطالبتين حنان زياد طارق ومريم نصيف جاسم قالتا عنه :

يعد الهيموغلوبين ومؤشر كتلة الجسم من العوامل المهمة المؤثرة في حياتنا حيث ان كلاهما يمثلان دوراً اساسياً في تحديد صحة الانسان. … وهدفت هذه الدراسة لايجاد العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم ومستوى الهيموغلوبين في الدم، تمت هذه الدراسة في مستشفى الصدر التعليمي عن طريق تجميع عينات لمختلف الاعمار والاجناس من البالغين حيث تم اخذ الطول، الوزن، العمر، مستوى الهيموغلوبين لكل مريض من قبل الباحثين، ومن ثم حساب مؤشر كتلة الجسم(BMI) لكل مريض ومقارنته مع مستوى الهيموغلوبين، تم استنتاج ان لا توجد اي علاقة طردية او عكسية بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومستوى الهيموغلوبين، اضافة الى ملاحظة انخفاض مستوى الهيموغلوبين لدى مرضى السمنة، قد يكون ذلك بسبب تواجد المغذيات الكبيرة في نظام تغذيتهم اكثر من المغذيات الدقيقة. و توصي هذه الدراسة بإجراء فحص روتيني لمؤشر كتلة الجسم و نسبة الهيموغلوبين في الدم و ذلك من اجل الكشف و العلاج المبكر في حال لم يكونوا بالمستوى الصحي الطبيعي. بالاضافة الي تناول غذاء صحي متوازن يعتمد على احتياج الشخص و الذي يحتوي على المغذيات الكبيرة و الدقيقة من اجل المحافظة على المستوى الطبيعي من مؤشر كتلة

دراسة تسويق المنتجات النفطية في العراق

وأعدّ الطالب علي حسين علي بحثه الموسوم (دراسة تسويق المنتجات النفطية في العراق ) وقد قال عنه : تم التطرق في هذا البحث الى احد اهم مصادر الطاقة والتي تحتل مركزا كبيرا في التجارة العالمية وتمثل الشريان الأساسي للاقتصاد في العراق بصفته من كبار الدول المصدرة للنفط على المستوى العالمي وخامس اكبر احتياطي نفطي و بالتالي فأن عملية تسويق المنتجات النفطية لها أهمية كبيرة حيث تشكل الإيرادات النفطية نسبة كبيرة من الدخل القومي وقد تم البحث في العديد من المواقع و المصادر العلمية الرصينة وتم الاطلاع على اكثر من 50 بحثا و مصدرا علميا منشورا عبر تلك المنصات و تمت ترجمة العديد من هذه البحوث لغرض الاستفادة العلمية منها في كتابة البحث و كذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من الموقع الرسمي لشركة تسويق النفط العراقية

حيث تم التطرق لعرض ملامح التسويق النفطي في العراق و كيف نشأت و العوامل التي تؤثر فيها و تؤثر عليها و التعرف على استراتيجيات تسويق النفط و البيئة التسويقية للصناعة النفطية و دور المنظمات الدولية في السوق العالمية للمنتجات النفطية و افترض البحث ان وجود سياسة تسويقية موحدة يسهم في رفع الكفاءة التسويقية و بالتالي تحقيق زيادة في المنافع و العوائد للبلاد و سبل تطوير الصناعة النفطية في العراق