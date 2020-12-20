نفط الوسط يحافظ على الصدارة برغم خسارته امام الجوية

في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

عاد القوة الجوية لسكة الانتصارات بالدوري الممتاز، بالفوز 1-0 على حساب مضيفه نفط الوسط، ضمن الجولة التاسعة، الخميس.. وتمكن القوة الجوية من الفوز بعد 3 تعادلات وهزيمتين، ليُبعد الضغوطات عنه، في وقت تعرض فيه متصدر الترتيب، نفط الوسط، للخسارة الثانية في المسابقة.وانتظر القوة الجوية حتى الدقيقة 80، ليحسم الأمور لصالحه بهدف اللاعب البديل علي محسن.. وارتفع رصيد القوة الجوية إلى 15 نقطة، في حين تجمد رصيد نفط الوسط عند 17 نقطة.

واكتفى فريق الزوراء بنقطة التعادل السلبي من مواجهة الميناء التي جرت مساء أول أمسعلى ملعب جذع النخلة في البصرة ولم يوفق الفريقان في الوصول إلى الشباك، رغم حصولهما على عدد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأضاع الزوراء، فرصتين ثمينتين، حيث أبعد حارس الميناء رأسية مهند عبد الرحيم، وعلت كرة حسين علي العارضة.في المقابل وقفت عارضة الزوراء بوجه محترف الميناء امباي، حيث هز العارضة برأسية هائلة في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثاني، فيما رفع الميناء رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ14.

وتعادل الشرطة، بنتيجة 1-1 أمام نفط ميسان، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميسان الأولمبي، تقدم ناصر محمدوه لنفط ميسان في الدقيقة الخامسة، وتعادل سعد ناطق للشرطة في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.. وارتفع رصيد الشرطة إلى 14 نقطة في المركز الرابع، وهو نفس رصيد نفط ميسان سادس الترتيب.

وخيم التعادل السلبي، على نتيجة مباراة الصناعات الكهربائية ضد أمانة بغداد، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 67.. ورفع أمانة بغداد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، مقابل 7 نقاط للصناعات الكهربائية في المركز الثامن عشر. . وواصل الكهرباء، التوهج بالدوري الممتاز، بعد فوزه الثاني تواليًا، بتغلبه على القاسم، بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد محمود في الدقيقة 73.

وارتفع رصيد الكهرباء إلى 13 نقطة في المركز السابع، في حين ظل القاسم بالمركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

حقق فريق النجف فوزا مهما على ضيفه النفط 2-0، سجل هدفي النجف شادي حموي في الدقيقة 43 وعزز النتيجة أحمد صلال في الدقيقة 66 من المباراة.. ورفع النجف رصيده إلى النقطة 12 في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز التاسع.

حسم فريق الكرخ مباراته ضد ضيفه أربيل بفوز ثمين 2-0 وحقق الكرخ الفوز الرابع في الموسم الحالي والأول له بعد وفاة مدربه كريم سلمان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

على الجانب الآخر، تعرض أربيل للخسارة الثالثة له في الدوري، والثانية على التوالي.وترجم منتظر عبد الأمير أفضلية الكرخ بهدف أول سجله في الدقيقة 37، قبل أن يضاعف زميله عبد الرزاق قاسم النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 57.الكرخ رفع رصيده إلى 14 نقطة، وتجمد رصيد أربيل عند 12 نقطة.

وفي لقاء آخر بالجولة نفسها، تعادل السماوة على ملعبه مع الطلبة 1-1،تقدم السماوة عن طريق حمد عدنان في الدقيقة 47، وتعادل الطلبة بهدف محمد جفال في الدقيقة 67.

وهذه هي المباراة الأولى لمدرب السماوة الجديد شاكر محمود، الذي تسلم المهمة خلفا للمستقيل غالب عبد الحسين.. ورفع السماوة رصيده إلى 8 نقاط، في المركز 16، وزاد رصيد الطلبة إلى 14 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

وحصل الديوانية على نقطة ثمينة، من مستضيفه الحدود في ملعب التاجي في بغداد، بعدما تعادل 1-1 بهدف قاتل سجله فلاح عبد الكريم قبل دقيقة من نهاية اللقاء.وكان الحدود تقدم في الدقيقة 50 بهدف سجله محمد الباقر، لكنه أخفق في تحقيق انتصاره الثاني بالمسابقة.. ورفع الديوانية رصيده إلى 11 نقطة، في حين بلغ الحدود النقطة 8، متخلفا عن الديوانية بـ 3 نقاط.