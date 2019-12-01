أنس جابر .. أفضل رياضية عربية في 2019

لندن ـ وكالات:

توجت التونسية أنس جابر، لاعبة التنس المحترفة، أمس الخميس، في العاصمة البريطانية لندن بلقب أفضل رياضية عربية لسنة 2019.ومنحت مؤسسة “لندن العربية” التي تنظم سنويًا الاستفتاء الخاص بأفضل امرأة عربية في كل المجالات، جائزتها هذا العام إلى البطلة التونسية أنس جابر.

وجاء اختيار أنس جابر كأفضل امرأة عربية في ميدان الرياضة، بفضل النتائج الإيجابية التي حققتها على امتداد هذا العام وبروزها في البطولات الكبرى ما جعلها تحقق قفزة كبيرة في الترتيب العالمي للاعبات المحترفات.ووصلت أنس إلى المركز الـ51 عالميًا في أيلول الماضي، وهو أفضل ترتيب في مسيرة اللاعبة التونسية والذي لم تدركه قبلها أي لاعبة تونسية أو عربية.

ونوه الاتحاد التونسي للتنس بالجائزة الهامة التي تحصلت عليها أنس جابر، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” مرفقًا بصور التتويج، وقال “بطلتنا الكبيرة وحاملة الراية التونسية أنس جابر تمَ تتويجها بجائزة أفضل رياضية عربية لسنة 2019”.

وأضاف “هذا يعد تتويجًا للمرأة التونسية وللتنس التونسي. نقدم شكرًا كبيرًا للجهاز الفني المشرف على أنس جابر وخصوصًا المعد البدني كريم كمون على العمل الكبير الذي قام به مع بطلتنا”.