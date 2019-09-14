أقذر الأوراق نقدية في العالم

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت دراسة أجرتها مجموعة من العلماء لمعرفة الأوراق النقدية الأقذر في العالم،

وتمكن باحثون من ألمانيا وتركيا وهولندا من الوصول إلى نتيجة تؤكد أن هذه العملة تعود لدولة رومانيا في شرق القارة الأوروبية.

وتمكن الباحثون من خلال الدراسة الفوز بجائزة “إيغ نول” أو (جائزة نوبل للحمقى) في الاقتصاد وهي جائزة تخلط بين جائزة نوبل التي تمنح سنويًا لعشر دراسات العلماء التي تبدو غير اعتيادية ولكن تدعـو التفكيـر فـي الوقـت نفسـه.

كان هدف الباحثين من وراء الدراسة، تحديد العملة الوطنية التي تنقل البكتيريا الضارة بنحو أكبر من غيرها من العملات. ووفقا للدراسة، كانت الأوراق النقدية الأقذر “الليو” الروماني.

ووفقا للدراسة، يتأثر بقاء البكتيريا على الليو الروماني كونها مصنوعة من البلاستيك من أجل التحمل والاستمرار لمدة أطول.

وخلص العلماء إلى أن مستوى النظافة في المجتمع، وسلوك الناس، ومستوى مقاومة سكان البلاد لمضادات الميكروبات وكذلك نوع الورق يؤثر على بقاء وتكاثر البكتيريا.