نسب الإنجاز في ملعب كركوك الأولمبي تقترب من 80%

تنفيذ أعمال الهيكل الحديدي لملعب الزوراء نهاية الاسبوع

بغداد ـ محمد حمدي*

يُواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال متابعتهُ الدقيقة لجميع المنشآت الرياضية والشبابية التي تُنفذها وزارة الشباب والرياضة في المحافظات كافة، ومنها ملعب كركوك الأولمبي سعة (25) ألف متفرج الذي تعيد تأهيلهُ شركة افا سبور التركية.

إذ أكدَ المهندس علي حسبن من دائرة المهندس المقيم، إن تواصل وزير الشباب مع ملاكات المشروع وتدخله شخصيًا أثمر عن تقديم تسهيلات كثيرة لسير العمل فضلًا عن التوجيهات المهمة التي يبديها، ومنها ضرورة زيادة الملاكات العاملة في الشركة لأجل سرعة إتمام المشروع الذي اقترب من نسبة انجاز اجمالية تصل الى 80 % من حجم العمل ، مضيفًا أن الأسبوع الأخير شَهدَ أعمال تركيب الهيكل الحديدي للمسقف في الجزء 3A بعد الانتهاء من تركيب الجزء 3B وتجهيز حجر الحلان والمواد الانشائية لتغليف البوابة الرئيسة والتغليف بالمررر للجدران الداخلية لبناية VIP الطابق الارضي ومعها التغليف بالخشب للجدران الداخلية لصالة كبار الضيوف VVIP مع تركيب السقوف الثانوية المزدانة بالنقوش المغربية وتجهيز وتثبيت التراكيب الكهربائية للطابقين الثاني والثالث لمبنى VIP .

وتابع حسين أن الجانب المتعلق بالمناطق الخضراء والحدائق الداخلية شهد مد شبكات السقي والاستمرار بأعمال العناية بالثيل والقص والتسميد لأرضية الملعب وتهيئة أرضية الملعب الثانوي التدريبي بانتظار تجهيزه بالثيل الطبيعي

وأشار إلى أن أعمال التاسيسات الصحية والمائية تحت المدرجات وأعمال الدفن والحدل في الشارع الرئيسي والباركات بالحصى الخابط مازالت مستمرة ومعها أعمال الفحوصات المختبرية.

أكدَ مسؤول مكتب المهندس المقيم لملعب الزوراء الرياضية سعة (16) ألف متفرج الذي تنفذهُ شركة بلند باية الإيرانية لحسابِ وزارةِ الشبابِ والرياضةِ ، إن متابعة السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لتفاصيل العمل يوميًا، والوقوف على جميعِ المعوقات وتذليلها أسهم إلى حدٍ بعيد عن تقدم العمل بصورةٍ جيدة في مجال التشطيبات والإنهاءات وأعمال الدفن والحدل وتجهيز مواد الهيكل الحديدي الخاص بسقف الملعب بغية الشروع بتنصيبهِ رسميًا نهاية الأسبوع الحالي>

وأضاف : الملعب بحاجةٍ إلى تواصل العمل لمدة بسيطة، لا سيما مع وصول المواد الكهربائية وكاميرات المراقبة والإنارة، فضلًا عن تجهيزات المرمر والسيراميك وأجهزة الرش ودافعات المياه ليكتمل العمل به تماماً بعد أن تعرض العمل للتأخير مراتٍ عدة.

وفي سياق اخر، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يَتفقد، اول أمس سير الأعمال في مشروعِ قاعة البولينغ في المدينةِ الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي.

إلى ذلك، افتتحت وزارة الشباب والرياضة ـ دائرة الرعاية العلمية فعاليات الملتقى الفلكي للشباب الهواة على قاعةِ السيادة في مبنى القبة الفلكية قرب متنزه الزوراء بمُشاركةِ عددٍ من أستاذة الجامعات وهواة الفللك.وَرَحب مدير عام دائرة الرعاية العلمية الدكتور أحمد سعد عليوي خلال كلمة لهُ أمام الحضور، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة والرعاية العلمية أبوابها مفتوحة أمام جميع الأنشطة والفعاليات العلمية، والدائرة حريصة على تنفيذ الأنشطة الفلكية.

من جانبها استعرضت مسؤولة شعبة الفلك د.زينب قاسم دور قسم الفلك في دائرةِ الرعاية العلمية والأنشطة الفلكية موثقة بفلم فديوي تمَ عرضهُ في الملتقى الفلكي وتمَ مناقشة كيفية تطوير الجانب الفلكي في العراق والمشاكل والمعوقات التي يلاقونه في التصوير الفلكي.

وأضافت أن المنتديات التي لديها امكانية للتصوير الفلكي سيتم اعتمادها لدى وزارة الشباب والرياضة ويمكن للهواة ممارسة هواياتهم في المحافظات.وطالب الحضور إعادة تأهيل القبة الفلكية وإطلاق جمعية للهواة الفلك، إذ تم مناقشة آلية تشكيل الجمعية.