شركة موانئ العراق تعلن أسماء الطلبة المقبولين في معهدها

آلية قبول الطلبة المتقدمين للدراسة جرت بشفافية عالية

البصرة – سعدي السند:

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق نتائج القبول للطلبة المتقدميين للدراسة في معهد الموانئ للعام الدراسي (2020-2021) ودعت الطلبة المقبولين الاساس مراجعة معهد الموانئ الكائن في منطقة المعقل قرب الساعة لغرض التسجيل مستصحبين معهم المستمسكات والوثائق الاصلية المطلوبة بدءا من اليوم الاحد الموافق 20/12/2020 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 24/12/2020 وخلاف ذلك يسقط حق الطالب في القبول .

وبالنسبة للطلبة الاحتياط سيتم تبلغيهم بالحضور عبر رقم الهاتف النقال في حالة انسحاب احد الطلبة المقبولين الاساس .

انجاز اعمال البنى التحتية للمعهد

أعلن ذلك للصباح الجديد الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي مدير الشركة العامة لموانئ العراق

وأضاف أكملت الشركة مشروع تطوير طرق معهد الموانئ التابع لها مع انشاء منظومة متطورة لمجاري الأمطار مع أعمال الصبغ والذي نفذته الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل .وذكر انه وبحسب توجيهات الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل بضرورة الاهتمام وتطوير البنى التحتية في موانئ وأقسام الشركة تم انجاز أعمال البنى التحتية للمعهد

وأضاف الفرطوسي : أن موانئ العراق أحالت مشروع تأهيل الطرق ومجاري الأمطار في معهد الموانئ الى شركة تنفيذ مشاريع النقل بتاريخ 19 كانون الأول من العام الماضي وإنجز العمل طبقاً للمواصفات المطلوبة

فيما بين رئيس مهندسين أقدم ماهر سالم بريدي مدير معهد الموانئ ان ملاكات الشركة أنجزت العمل بالرغم من فترة الحظر بسبب جائحة كورونا حيث تم رصف جميع طرق وساحات المعهد بالمقرنص بمساحة تقدر ب 2900 م٢مع رصف 1800 م٢ أرصفة مع انشاء منظومة متطورة لمجاري الأمطار أسهمت بإنهاء معاناة الموظفين بسبب الأمطار .

وأضاف بريدي ان الأعمال التي أجريت في معهد الموانئ جعلته يليق بأسم وعراقة الشركة خصوصاً بعد الأعتراف به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستقبال الطلبة للعام الثاني على التوالي .

المفاضلة بين الطلبة جرت بشفافية عالية

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ان آلية قبول الطلبة المتقدمين للدراسة في معهد الموانئ تجري بشفافية عالية على وفق ضوابط تنافسية بالمفاضلة بمجموع الدرجات عبر الاستمارة الإلكترونية التي فتحت مسبقاً للتقديم على قسمي تقنيات الموانئ وادارة الموانئ .

وذكر المدير العام الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي ان توجيهات وزير النقل تنص على اعطاء أهمية قصوى للشباب لأنهم قادة المستقبل ، مبيناً ان الشركة قدمت كل الدعم المادي والمعنوي لتطوير قدرات معهد الموانئ ليستقبل خريجي الاعداديات التي تتماشى تخصصاتها مع عمل تخصص الموانئ حتى أصبح من المعاهد الأولى في العراق بأعتراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

من جانبه بين مدير المعهد أن الإقبال المتزايد للطلبة المتقدمين للدراسة يدل على كفاءة المعهد حيث وصل عدد المتقدمين 4176 متقدما ومتقدمة على فرعيه ، موضحاً ان استمارات المتقدمين ستخضع الى ثلاث لجان من ضمنها لجنة عليا من الشركة بإشراف المدير العام ووزارة النقل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية تربية البصرة لقبول ( 120 ) متقدما بواقع ( 60 ) طالبا لكل قسم

يقبل 120 طالبا من الطلبة المتقدمين

يذكر ان معهد موانئ العراق يقبل بواقع 120 طالبا من طلبة الدراسة الاعدادية بعد اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية رسميا لنيلهم شهادة الدبلوم بعد تخرجهم في محافظة البصرة .

جاء ذلك بعد التوسع الكبير الذي تشهده المواني العراقية في وقتنا الحالي حتّم على الموانئ ايجاد طرق لخلق موارد بشرية متخصصة بالعمل في المجال البحري حيث تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل مركز التدريب المهني الخاص بالموانئ العراقية الى معهد متخصص بفرعين ( إدارة – تقنيات الموانئ ) يستقبل خريجي الدراسة الاعدادية بفروعها الادبي والعلمي والمهني ( ميكانيك ،كهرباء ) لتخريج شباب مؤهلين للعمل في القطاع الاداري والفني البحري بعدحصولهم على شهادة الدبلوم».

وان المعهد يحتوي على قاعات دراسية واسعة مقسمة الى التدريس النظري والتدريس العملي بالإضافة الى خدمات شاملة تساعد الطالب كمركز استراحة بعد اكمال حصصهم.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة الدراسات والمتابعة اجرت عدة زيارات ميدانية لتقييم المعهد لإقراره من قبل الوزارة واشادت بجهود وزارة النقل الحثيثة بهذا الصدد .