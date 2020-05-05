محافظ النجف يعتذر عن استقبال وافدين لزيارة استشهاد الامام علي (ع)

النجف – الصباح الجديد :

اعتذر محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن استقبال الزائرين خلال زيارة استشهاد الإمام امير المؤمنين عليه السلام نتيجة الظرف الصحي الراهن الذي يعيشه البلد.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي إن “محافظة النجف الاشرف تعتذر عن استقبال الزائرين الذين يرومون احياء ذكرى استشهاد الامام امير المؤمنين عليه السلام في الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري نتيجة الوضع الصحي الراهن بسبب جائحة كورونا”.

واضاف الياسري ان “الحكومة المحلية والاجهزة الامنية تعمل بتنسيق عال مع الاجهزة في كربلاء والمحافظات المجاورة للتصدي لاي عمليات ارهابية في بادية النجف”.

واشار الى ان “المحافظة الآن بدأت بالسيطرة على فيروس كورونا ولمدة عشرة ايام لم تشهد ارتفاع بالاصابات”، مبينا انه يتعرض لضغوطات من قبل أصحاب المقاهي وقاعات المناسبات لاعادة فتحها.