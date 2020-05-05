وزير التخطيط: 10 ملايين عراقي يحتاجون لتدخل مالي حكومي ونسبة الفقر 20%

بغداد- الصباح الجديد :

كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، امس الاثنين، عن حاجة 10 ملايين فرد عراقي الى تدخل حكومي مالي بسبب أوضاعهم المعيشية، فيما كشف عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة وتتركز في محافظات الجنوب.

وقال الدليمي في حوار صحافي : إنه “وفقاً للمعطيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط المبنية على نتائج المسوح الاحصائية، فإن عدد الاسر التي تحتاج الى تدخل مالي من قبل الحكومة، يبلغ نحو 2 مليون أسرة وبمعدل 5 أفراد لكل أسرة ليصبح مجموع أفرادها 10 ملايين فرد”.

وأضاف: “لقد بلغت نسبة الفقر في عموم العراق 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018، ولكن النسبة ترتفع في المحافظات الجنوبية حيث تصل في محافظة المثنى الى 52 بالمئة، وتتباين النسب بين المحافظات وفقا للنشاط الاقتصادي في كل محافظة”، متوقعا أن “تكون نسب الفقر قد شهدت ارتفاعا في معدلاتها بسبب الأزمة الاخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملين في القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر دخل بديلة لديهم”.

وأما نسبة البطالة في العراق، أوضح وزير التخطيط أنها بلغت 13.8 بالمئة، مبيناً “انها ترتفع بين شريحة الشباب الى 27 بالمئة”، وأضاف، ان “وزارة التخطيط تبنت سياسة اقتصادية مولدة لفرص العمل ومحفزة للقطاع الخاص، وقد تجسد ذلك بإطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب والمشروع الوطني للامن الغذائي، وتشجيع المناخ الاستثماري، وحماية المنتج، كما تضمنت الخطط، ربط مخرجات التعليم بمعطيات وحاجات سوق العمل، وتبني برامج تأهيلية وتدريبية للتثقيف بالعمل في القطاع الخاص، وتوجيه الموارد الاقتصادية صوب الانشطة كثيفة العمالة”.