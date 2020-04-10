اللجنة العليا لجائحة كورونا تضع آلية لعودة العراقيين في الخارج

بغداد- الصباح الجديد :

ذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “بناء على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس کورونا واستنادا إلى ماجاء في الإجتماع التشاوري المختص بعودة العراقيين في الخارج، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقرر الآتي :

أولا : إعتماد الآلية المقدمة من وزارة الصحة المدرجة في أدناه

1. تقسيم دول العالم إلى مجموعتين بحسب معدل حدوث الإصابة في البلد

أ. المجموعة ذات نسبة حدوث (عالية) بمعدل أكثر من(500) حالة إصابة لكل مليون .

ب.مجموعة ذات نسبة حدوث (واطئة) بمعدل أقل من (500) حالة إصابة لكل مليون .

۲. المجموعة ذات نسبة الإصابة (العالية) يتم فحصهم من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلهم إلى المستشفيات لغرض إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، أما بقية الوافدين فيتم حجرهم جميعًا في أماكن تخصص من الجهات المختصة أو الحكومات المحلية، ولمدة أربعة عشر يوما في بنایات تحتوي على غرف لشخص واحد أو عائلة مفردة وذات مجموعة صحية مستقلة وإيصال الطعام إلى الغرف وعدم السماح لهم بالتحرك خارج الغرف بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وتتم متابعتهم من الجهات الصحية لحين انتهاء مدة الحجر ويتم أخذ الإجراءات بحسب التطورات الصحية لكل شخص.

3. المجموعة ذات نسبة الإصابة (الواطئة) يتم فحصهم من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلهم إلى المستشفيات لغرض إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، أما بقية الوافدين فيتم أخذ مسحات لهم لغرض إجراء فحص (pcr) ويتم إجراء الحجر المنزلي عليهم بعد أخذ تعهد قانوني بالإلتزام بتعليمات الحجر المنزلي واخبار الجهات الأمنية والصحية لمتابعة حالتهم لحين ظهور نتائج الفحص.

4. إرسال وزارة الصحة قوائم تتضمن أسماء الدول ذات معدل حدوث الإصابة العالية والواطئة إلى جميع الجهات ذات العلاقة وتُحدث بحسب تغيرات الموقف الوبائي.

ثانيا : تكون القوات المسلحة العراقية على أهبة الإستعداد لتقديم الدعم اللازم بشأن إستقبال الوافدين في المطارات والمنافذ الحدودية، وتوفير البنايات الملائمة، وتهيئة طائرات خاصة إذا استلزم الأمر، متى ما طلب منها ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

ثالثا : تحتفظ دائرة الجوازات بجوازات سفر العراقيين العائدين من الخارج لحين الإنتهاء من مدة الحجر الصحي.

رابعا: تتولى وزارة الخارجية إعلام العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق بالآلية التي وضعت لعودتهم والموافقة عليها، فضلاً عن تنظيم جداول وقوائم بأسماء العراقيين الراغبين بالعودة.

خامسا: قيام وزارة النقل بإعداد جدول بالرحلات ، وتهيئة الباصات اللازمة لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي.

سادسا: تقوم وزارة الصحة بتهيئة ملاك من الأطباء الاختصاص والملاكات الصحية من المتطوعين في المطارات لغرض توعية العائدين بشأن الإجراءات المطلوبة منهم في أثناء مدة الحجر الصحي الإلزامي أو المنزلي على وفق الضوابط الصحية المعتمدة.

سابعا: إصدار وزارة الصحة معلومات تعريفية بشان الحجر المنزلي وإجراءات الوقاية يتم توزيعها في الطائرات على العراقيين العائدين، وتتم قراءتها من طواقم الطائرات أثناء الرحلات.

ثامنا: تتم المباشرة فورًا بإجراءات تسيير الرحلة الأولى بحسب الأولويات التي تحددها وزارتي الخارجية والصحة، وتستمر عملية نقل العراقيين من الخارج تباعا.

تاسعا: يكون دخول الجثامين إلى العراق بحسب القوانين النافذة ويضمنها قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة ۱۹۸۱ ومعاملة المرافقين للجثامین مساواة بالوافدين من خارج العراق فيما يخص مكافحة وباء فايروس کورونا، ويخول رئيس هيئة المنافذ الحدودية صلاحية إدخال جثامين العراقيين المتوفين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة.