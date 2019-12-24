  • الثلاثاء , 24 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • نقيب المحامين: لا حاجة لتدخل البرلمان في اختيار رئيس الوزراء

نقيب المحامين: لا حاجة لتدخل البرلمان في اختيار رئيس الوزراء

شؤون عراقية
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طالب بتطبيق المادة 81 من الدستور

بغداد – الصباح الجديد:
دعا نقيب المحامين، ضياء السعدي، امس الثلاثاء (24 كانون الأول، 2019) رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى تطبيق المادة (81) لسد حالة الخلو بمنصب رئيس الوزراء.
وقال السعدي، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “على رئيس الجمهورية تطبيق نص المادة الحادية والثمانين من الدستور العراقي، وسد حالة الشغور في منصب رئيس مجلس الوزراء”، مؤكداً أن “عليه اختيار المرشح دون الركون للكتلة الأكبر”.
واشار إلى أن “حالة الخلو هذه هي بسبب الاستقالة وليست لتشكيل حكومة جديدة فلا حاجة لتدخل البرلمان باختيار رئيس الوزراء”.
وشدد السعدي على “وجوب تفسير النصوص الدستورية بمرونة، ما يحقق مطالب الشعب في ساحات التظاهر”، مضيفا أن “على رئيس الوزراء الذي سيكلف، تشكيل حكومته بالتشاور مع النقابات العراقية المهنية، لاختيار وزراء مختصين ومهنيين كلاً حسب اختصاصه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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