خمس سيارات لكل رئيس والزائد يباع وفق القانون

متابعة ـ الصباح الجديد:

حددت المادة 26 من قانون الموازنة التي صوّت النوّاب عليها أمس الأول، أعداد السيارات التي يستعملها كل رئيس من هيئات الرئاسة الثلاث بخمس سيارات.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، امس الاحد، ان موازنة العراق حددت عدد السيارات التي يستخدمها المسؤولون بما فيها الرئاسات الثلاث، مبينة ان هذا الاجراء يهدف الى ضغط النفقات.

واوردت الصحيفة في تقرير لها تابعته الصباح الجديد، ان “الموازنة حددت خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك ضغطا للنفقات”، مبينة ان “المادة 26 من الموازنة تتضمن ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة، وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء، ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان، كما حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب، وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته، وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة”.

وتابعت ان “المسؤولين العراقيين يحضون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات”، موضحة ان “قانون الموازنة لا يجيز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف بمواكب المسؤولين أو لخدماتهم وتعاد السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد، ويتم بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.