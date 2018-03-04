الكويت تبدي حرصها على تقديم كل أنواع المساعدة للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح لرئيس مجلس النواب ،سليم الجبوري ،حرص الكويت على تقديم كل اوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه.

وثمن رئيس الوزراء الكويتي ” الانتصارات التي حققها العراق على الارهاب وسعيه الحثيث من اجل اعادة الاستقرار الى مدنه المحررة”، مؤكداً ” حرص الكويت على تقديم كل اوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه”.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه اليوم ان” الجبوري ، التقى ، امس الاحد ، رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح ، وجرى اثناء اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الطرفين، وتطورات الاوضاع السياسية والامنية على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الدولية في ملفي مكافحة الارهاب واعمار مدن العراق المحررة من عصابات داعش المجرمة”.

واكد الجبوري بحسب البيان ان ” العراق حريص على تعزيز علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي، عبر مواصلة التنسيق مع الجميع من اجل حفظ امن واستقرار المنطقة” ، مضيفاً ان” التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول المنطقة تستدعي مزيداً من التفاهمات والحوارات الجادة، لإيجاد حلول جذرية للازمات بعيداً عن لغة التصعيد”.

ودعا الجبوري الدول الشقيقة وخاصة الكويت الى ” المشاركة في اعمار العراق لضمان عودة سريعة وامنة للعائلات النازحة الى مناطقها المدمرة جراء ممارسات الارهاب”، مثمناً دور دولة الكويت الداعم للعراق وجهودها الحثيثة لضمان امنه واستقراره.