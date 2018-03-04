القبض على ضباط ومنتسبين فاسدين بالجرم المشهود بـ”الرشوة”

“الداخلية” تواصل تنظيف جهازها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، أمس الأحد، ضبط عدد من ضباط ومنتسبي مديرية المرور متلبسين بالجرم المشهود بمخالفات مالية وإدارية في عدد من المواقع المرورية في بغداد، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة.

وقال مكتب المفتش العام في تقرير تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المفارز المنتشرة في مواقع التسجيل المروري تمكنت من القاء القبض على ضابط تسجيل موقع تسجيل مركبات الحسينية والذي هو برتبة نقيب لتورطه بعمليات تسجيل مركبات نوع (روزرايز) تحمل لوحات تسجيل شمالية، وتسجيلها بناءً على كتب جمركية مزورة، وفق ما أجابت به مديرية المرور/ مركز تكنلوجيا المعلومات مكتب تفتيش المرور لغرض معرفة صحة صدور كتب الجمرك من عدمه وتبين انها غير واردة في القرص الجمركي، علماً أن سعر السيارة الواحدة يقدر ما بين (200 – 250) ألف دولار”.

وأضاف انه “تم عرض القضية أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيف النقيب على ذمة التحقيق”، مضيفاً ان “مفرزة تفتيشية برئاسة مدير مكتب تفتيش المرور العقيد أركان عبد الرضا نفذت قراراً لقاضي تحقيق محكمة الرصافة بحق (المقدم) ضابط تسجيل موقع تسجيل مركبات الرستمية، والذي كان منسوباً فيما سبق الى موقع ترقين مركبات السلام المركزي (عويريج) على خلفية اعتقال العصابة التي حاولت قبل شهر تقريباً اقتحام مبنى مديرية المرور ببغداد والتي ضبطت بحوزتها عشرات المعاملات المزورة والمتورط فيها عدد من ضباط ومنتسبي المديرية فضلاً عن موظفين في شركة مدار دجلة، وجاءت عملية القاء القبض بناءً على وجود اختام وتواقيع الضابط المذكور على اصل معاملات تسقيط المركبات المضبوطة بحوزة المتهمين المذكورين.

وقد تم ايداعه التوقيف وعرض موضوعه امام انظار قاضي خفر محكمة الرصافة وقرر ايداعه التوقيف على ذمة التحقيق”.

وتابع ان “إحدى مفارز مكتب تفتيش المرور تمكنت أيضاً من ضبط منتسبين اثنين في موقع السلام المروري لترقين المركبات في (عويريج) متلبسين بالتعاون مع أحد المعقبين بعملية بيع عجلة وترويج معاملة تسقيطها بناءً على أوراق مزورة، حيث اودع الثلاثة التوقيف للتحقيق معهم”.

وأشار الى انه “اثناء قيام مدير مكتب تفتيش المرور بإجراء جولة تفتيشية على موقع ترقين السلام عويريج تم ضبط أحد المعقبين وبحوزته 3 لوحات مرورية، و28 كتاب تسجيل جمركي و 4 وصولات محاسبة، 8 عقود مرورية، و 19 كتاباً رسمياً، ومجموعة من المستمسكات المصورة التي لا تعود له بأي صلة قانونية”.

وتابعت انه “من خلال تفريغ الهواتف المحمولة للمخالف تم ضبط أعداد كبيرة من السنويات وأرقام المركبات وكتب تسجيل ومستمسكات تعود لمواطنين بالإضافة الى مستمسكات عائدة الى مواطنين من سكنة محافظتي ( الانبار والموصل)، وعلى ضوء ذلك تم تنظيم محضر ضبط بذلك واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف المذكور وتسليمه الى مركز شرطة المصطفى بموجب وصل استلام اصولي”.

وفي وقت سابق من يوم امس نفسه، ضبطت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية منتسبين اثنين منسوبين الى مديرية شرطة محافظة بغداد/ مركز شرطة اللطيفية متلبسين بالرشوة.

وجرت عملية الضبط بعد ورود معلومات لمكتب المفتش العام تفيد بتورط منتسبين اثنين منسوبين الى مركز شرطة اللطيفية في عمليات ابتزاز ومساومة منتسبين معهم بالمال مقابل إبقائهم بالمركز وعدم اشراكهم بواجبات خارجية.

وكلفت مديرية تفتيش بغداد مفرزة الضبط بالجرم المشهود التي يترأسها مدير المديرية اللواء حسين علي دانه بمتابعة القضية وضبط المتورطين فيها بالجرم المشهود، وبعد التأكد من صحة المعلومات نصبت المفرزة كميناً للمتهمين وضبطتهما متلبسين باستلام مبلغ (400) ألف دينار من مجموعة من منتسبي المركز مقابل عدم اشراكهم في الواجبات الخارجية التي ينفذها عناصر المركز.

ونظمت المفرزة محضر ضبط اصولي، ودونت افادتي المتهمين وعرضتهما أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر ايقافهما وفق المادة (307) من قانون العقوبات العراقي، للتحقيق معهما وكشف المتورطين معهما في الجريمة.