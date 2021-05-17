مظاهرات حاشدة تدعم الفلسطينيين تتوزع عواصم ومدن عدة حول العالم

الصباح الجديد-متابعة

تظاهر آلاف السبت في عدد من المدن الأوروبية والعربية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بـ”تحرير فلسطين” ووقف “جرائم الحرب” التي ترتكبها، على حد قولهم، إسرائيل في قطاع غزة.

الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة مسيرات مؤيّدة للفلسطينيين شارك فيها آلاف الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ورددوا هتافات تناشد إدارة الرئيس جو بايدن التوقف عن دعم الدولة العبرية.

وفي نيويوك تجمع حوالي ألفي متظاهر في منطقة باي ريفر في حي بروكلين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتاف “فلسطين حرة حرة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”.

وجرت مظاهرات مماثلة في عدد من المدن الأمريكية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيغان.

فرنسا

وعلى الرغم من قرار أصدره القضاء الفرنسي في الجمعة الماضي، يؤكد حظر

تظاهرة مساندة للفلسطينيين، خشية تكرار أحداث العام 2014 خلال مسيرة مماثلة، نظمت مسيرات في عدة مدن، بما في ذلك باريس، بعد ان أعلن منظموها، أنهم ماضون في إجرائها.

وهتف المحتشدون “فلسطين ستحيا، فلسطين ستنتصر”، وكانت مجموعة من نحو مئة شخص في جادة باربيس تردد “إسرائيل المجرمة”.

وكانت اكدت “منظمة الفلسطينيين” في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضم 27 منظمة، الجمعة بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر “لأننا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غدا الساعة 15,00”.

ولم يكتف منظمو المظاهرة التي تحولت الى مسيرة بسيطة، بما حدث، اذ رفعوا دعوى قضائية للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.

وأكد القضاء الفرنسي الجمعة منع تظاهرة دعما للشعب الفلسطيني، رافضا الاستئناف الذي تقدم به محامو “منظمة الفلسطينيين” في إيل-دو-فرانس.

وقال المحامي سيفن غيز غيز إن “فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!”، معتبرا أن قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة “السياسية” لهذا القرار “الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان”.

وقال غيز إنه “منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية وقد جرت بدون أي مشكلة”.

لندن

وفي لندن، تظاهر آلاف دعما للفلسطينيين، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون ظهرا عند ماربل آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا منها باتجاه السفارة الإسرائيلية عند الطرف الآخر للحديقة، رافعين أعلام فلسطينية ولافتات تطالب بـ”إنقاذ” الأراضي الفلسطينية.

وقال المنظمون ومن بينهم تحالف “أوقفوا الحرب” والرابطة المسلمة في المملكة المتحدة وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي، إن “الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال طالما أنها تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا وماليا لإسرائيل”.

وأشاروا إلى أن المظاهرة جمعت 150 ألف شخص، فيما لم تقدم الشرطة أرقاما لدى سؤالها من قبل وكالة الأنباء الفرنسية.

ألمانيا

وفي ألمانيا، تظاهر آلاف في برلين وعدد من المدن الأخرى تلبية لدعوة جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

وسمِح بإقامة ثلاث مظاهرات في العاصمة الألمانية، بما في ذلك مظاهرتان في حي نويكولن الشعبي في جنوب المدينة.

وانضم عدة آلاف إلى المظاهرة التي دعت إليها جمعية “صامدون” في ساحة هرمنبلاتز الرئيسية في الحي، رافعين أعلاما فلسطينية وتركية ولافتات تدعو إلى “مقاطعة إسرائيل”.

وهتف المحتشدون بشعارات “غزة حرة” و”حياة الفلسطيني مهمة” و”أنقذوا حي الشيخ جراح” في القدس الشرقية.

وأطلِقت دعوات للتظاهر في مدن ألمانية أخرى، مثل فرانكفورت ولايبزيغ أو هامبورغ، حيث كان من المتوقع تجمع مئات وفق الصحافة الألمانية.

مدريد

كذلك تظاهر نحو 2500 شخص دعما للفلسطينيين في مسيرة هادئة وسط مدريد، وفق ما قالت الشرطة الإسبانية.

وهتفوا في مسارهم من محطة أتوشا إلى ساحة دي سول، “ليست حربا، إنها إبادة”.

وقالت أميرة شيخ علي (37 عاما) وهي ابنة لاجئين فلسطينيين، “إنهم يذبحوننا. نحن في وضع تستمر خلاله نكبة (عام 1948) في القرن الحادي والعشرين”.

بولندا

وفي وارسو، تظاهر نحو ثلاثمئة شخص، معظمهم فلسطينيون يعيشون في بولندا، قبالة السفارة الإسرائيلية، رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها “أوقفوا محرقة الفلسطينيين” و”القدس عاصمة فلسطين”.

تونس

وخرجت مظاهرات السبت في العاصمة التونسية ومدن أخرى من البلاد. وتجمع مئات المحتجين رافعين الأعلام الفلسطينية وسط العاصمة تونس، وجابوا جادة الحبيب بورقيبة وسط انتشار للشرطة.

ومن بين الشعارات التي أطلقها المتظاهرون “الشعب يريد تجريم التطبيع” مع إسرائيل.

واعتبرت المتظاهرة دليلة برجي (23 عاما) أن “القوى الدولية تلزم الصمت في مواجهة الجرائم الصهيونية”.

أما والدتها نهلة فرأت أن “هذه المظلمة تفاقم كراهية الناس لإسرائيل والدول الداعمة لها”.

الأردن

وفي الأردن، تظاهر مئات السبت في عمّان وقرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

وشارك نحو 500 شخص في تظاهرة قرب مسجد الكالوتي الذي يبعد نحو 500 متر عن مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان وهم يرفعون أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها باللون الأسود “نكبة” و”نكسة”.

وفي منطقة الكرامة على بعد حوالي خمسين كيلومترا من عمان، والقريبة من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، تجمع نحو ألف شخص لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بفتح الحدود لنصرة القدس الشرقية وغزة.

العراق

وفي العراق، تظاهر آلاف في بغداد ومدن أخرى. ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير ، التي شهدت التجمع الأكبر، الأعلام الفلسطينية والعراقية، كما نقل صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية، صور تظاهرات اخرى في مدن البصرة والناصرية والديوانية جنوبا.

لبنان

وفي لبنان، نظمت تجمعات مؤيدة للفلسطينيين السبت قرب الحدود مع إسرائيل على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أصيب خلالها شخصان بنيران إسرائيلية.