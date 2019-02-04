اتحاد الكرة يستعين بالفيفا و»الآسيوي» لاختيار مدرب جديد

آذار المقبل.. انطلاق المباريات المؤجلة للدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعًا موسعًا، مساء أول أمس، لمناقشة تداعيات الخروج من بطولة كأس آسيا 2019، التي أقيمت بالإمارات، وحقق المنتخب القطري لقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن الاتحاد مجموعة من القرارات، أبرزها مفاتحة الاتحادين الدولي والآسيوي للاستفادة من خبرتهما لتحديد مدير فني للمنتخب العراقي في الفترة المقبلة.

وكذلك ناقش الاتحاد ما جاء ببعض وسائل الإعلام حول عدم التزام اللاعبين وخروجهم بوقت متأخر من الفندق، وتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من الدكتور قاسم لزام، والصحفي عدنان لفتة، ونائب رئيس نادي أمانة بغداد محمد فرحان، للتحقيق في الأمر.. وقرر الاتحاد إضافة 3 مدربين كبار إلى لجنة المنتخبات، وهم يحيى علوان، وأكرم سلمان، وخلف كريم، ليكونوا إضافة نوعية للجنة.

إلى ذلك، تقام اليوم الثلاثاء 5 مباريات لحساب الجولة 15 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، ابرزها الشرطة المتصدر وله 33 نقطة عندما يحل ضيفا على فريق أمانة بغداد، وتشهد مباريات اليوم نفسه رحلة فريق القوة الجوية صوب محافظة النجف حيث يحل ضيفا على فريق نفط الوسط.

ويلتقي أربيل والميناء في ملعب فرانسوا حريري، اما ملعب الحدود فيشهد لقاء فريق الحدود بضيفه النجف، ويضيف ملعب الديوانية مباراة اهل الدار امام ضيوفهم فريق الكرخ.

وتقام الاربعاء 4 مباريات، ففي ملعب الشعب الدولي يلتقي الزوراء ونفط ميسان، ويتواجه في ملعب التاجي فريقا الصناعات الكهربائية والطلبة، اما لقاء النفط والكهرباء فسيقام في ملعب نادي الصناعة الرياضي، ويتواجه نفط الجنوب والسماوة في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

وكانت مباريات الجولة بدأت أمس بمباراة فريقي الحسين والبحري التي اقيمت في ملعب الصناعة وانتهت بفوز الثاني بهدفين سجلهما المحترف الغاني بنيامين تيري واحمد داود، فيما سجل للأول علي كريم من ركلة جزاء.

يذكر ان الشرطة يقف في صدارة الترتيب وله 33 نقطة، تلاه فريق الزوراء وله 31 نقطة، ثم الجوية والكرخ ولكل منهما 30 نقطة.

وفي صدارة الهدافين يقف اللاعب محمد داود من فريق النفط وله 12 هدفا، في حين يمتلك علاء عبدالزهرة من الشرطة 10 أهداف، وفي المركز الثالث يأتي لاعب الطلبة مروان حسين وسجل 9 أهداف، وفي المرتبة الرابعة يقف 4 لاعبين وسجل كل منهم 8 أهداف، هم (علاء عباس من الزوراء ومحمود خليل من الكرخ ووسام سعدون من نفط ميسان والحسن ديالو المحترف المالي في صفوف الشرطة).

وتجرى جميع المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهراً، باستثناء مباراتي الجوية ونفط الوسط، والزوراء امام نفط ميسان، فستجريان في الساعة الخامسة الا ربعا عصرا.

من جانب اخر، حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم موعد انطلاق المباريات المؤجلة للدوري الممتاز، اذ ان هناك خمس مباريات مؤجلة، حيث ستنطلق يوم الثاني من شهر آذار المقبل اولى المباريات المؤجلة بين فريقي الشرطة ونفط الوسط المؤجلة من الدور الثالث.

اما اليوم الذي يليه الثالث من الشهر نفسه فستكون هناك مباراتان، تجمع الاولى فريق نفط الجنوب مع فريق الحسين المؤجلة من الدور الاول، ويلتقي بالثانية فريقا القوة الجوية ونفط ميسان المؤجلة من الدور الثالث، ويوم السابع من الشهر نفسه، يلتقي فريق النفط مع فريق نفط الوسط المؤجلة من الجولة التاسعة.. فيما ستحدد لاحقا مباراة فريقي الزوراء والقوة الجوية.

وتقدم المنتخب العراقي لكرة القدم 8 مراكز في لائحة التصنيف الشهري التي يفصح عنها قسم الاحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم, حيث حل اسود الرافدين في المراكز الـ80 ، بعد ان جمع 1309,72 نقطة.

الارتقاء في سلم الترتيب جاء نتيجة الانتصارات التي حصدها المنتخب الوطني خلال الفترة القليلة الماضية سواء على الصعيد الدولي الودي او المناسبات الرسمية التي خاضها في بطولة اسيا المختتمة مؤخرا في دولة الامارات العربية المتحدة.وعلى وفق التقدم الاخير، حل العراق في المركز الثامن عربيا والتاسع اسيويا.