تايكواندو الشرطة يغادر السبت للمشاركة في نزالات تركيا الدولية

يستعد لثلاث بطولات تضيفها كيش الإيرانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يغادر بغداد يوم السبت المقبل التاسع من شهر شباط الجاري وفد فريق نادي الشرطة للمشاركة في بطولة تركيا الدولية المفتوحة بالتايكواندو التي تنطلق للمدة من 13 ولغاية 17 هذا الشهر، وقال مدرب فريق نادي الشرطة بالتايكواندو، نبيل قاسم، انه سيكون رئيسا للوفد ومدربا في البطولة الدولية، في حين تتألف تشكيلة الفريق من اللاعبين: ( محمد الصدر خالد لفئة الناشئين بوزن 45 كغم وسيف أمير لفئة الشباب بوزن 63 كغم ، وفي منافسات المتقدمين، حسن جابر ومحمود سردار لوزن 58 كغم وهوكور مصطفى لوزن 80 كغم، وفي فعالية البومسي آراس حسين واللاعبة إيناس طه).

وذكر ان فريقه سيقيم معسكرا تدريبياً قصيرا في تركيا لمدة 3 ايام تسبق بدء المنافسات الرسمية التي تشارك فيها العديد من أندية دول العالم، وتابع ان فريق نادي الشرطة بالتايكواندو يلقى دعما كبيراً من إدارة النادي ومتابعة دؤوبة لمشرف الفريق عضو الهيئة الإدارية، علي الشحماني.

واوضح ان فريقه يواصل حاليا معسكره التدريبي في قاعة النادي المغلقة منذ نحو شهر، باشرافه ومساعديه وسام ستار والإيراني مدرب اللياقة البدنية محمد عزيزي، وإداري الفريق هشام رحام.

وقال: تلقى فريقنا دعوة للمشاركة في 3 بطولات تقام بوقت متقارب في مدينة كيش الإيرانية، حيث تبدأ المشاركة في بطولة اندية اسيا للمدة من 24 ولغاية 27 شباط الجاري ويشارك الشرطة بـ 8 لاعبين، ثم بطولة كأس الاتحاد للمدة من 28 شباط لغاية 2 آذار المقبل، بعدها بولة الفجر الدولية للمدة من 3 ولغاية 5 من الشهر ذاته، حيث سيدخل نزالات هاتين البطولتين بوفد متكامل لـ 14 لاعباً.

واشار إلى انه الوفد سيغادر السبت إلى تركيا، وسيواصل بقية اللاعبين التدريبات في بغداد تحت اشراف الملاك التدريبي المساعد تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وبين ان تشكيلة اللاعبين الذين يعتمد عليهم نادي الشرطة في الاستحقاقات المقبلة هم : احمد هادي وحسن جابر ومحمد رحيم وسجاد محمد وحسين رحيم وسيف طاهر وسيف أمير ومحمد جبار وعلي عباس ومحمد كريم وكرار شاكر ووسام ظاهر، إلى جانب الإيرانيان، حسيني سيد ميلادي وأميري محمدي.