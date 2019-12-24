ندوات ودورات للتوعية وتوزيع مبيدات لمعالجة آفات المحاصيل الزراعية وأمراض النخيل

مديرية زراعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشسطة مديرية زراعة البصرة والشعب التابعة لها في ألأقضية بالتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام مديرية الزراعة .

فقد بدأت حملات توعية مهمة سبقت حلول الموسم الشتوي من خلال اقامة العديد من الندوات للفلاحين والمزارعين في عموم المحافظة وقراها النائية للأرتقاء بالواقع الزراعي والتعاون على معالجة الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية.

ندوات ودورات ارشادية للمزارعين

فضمن فقرات البرنامج التدريبي الأرشادي الفلاحي الذي تنفذه مديرية زراعة البصرة – قسم الارشاد والتدريب الزراعي تم تنفيذ دورة تدريبية فلاحية بعنوان ( نصب وصيانة منظومات الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه ) في قاطع شعبة زراعة قضاء المدينة شمال غربي البصرة وبمشاركة عدد كبير من المزارعين من اهل المنطقة

وحاضر في الدورة عباس ابو الهيل مسؤول شعبة زراعة المدينة ومصطفى خير اللة / ماجستير وقاية مزروعات ، حيث تم الشرح وبشكل نظري وعملي من قبل المحاضرين حول موضوع الدورة وكذلك التطرق الى اهم الافات والامراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها..

كما شهد قاطع شعبة زراعة النشوة / بني سكين في الجزء العملي من الدورة زيارة ميدانية لاحد الحقول التي يتم اعدادها لزراعة الحنطة وقد قام المهندس الزراعي عدنان عبد الحسين مسؤول شعبة زراعة النشوة بتقديم شرح مفصل لآلية عمل ( البذرة المسمدة فاتحة المروز ) وهي من الآليات الحديثة التي دخلت للعراق وتعمل على فتح المروز والبذار والتسميد في الاراضي الزراعية التي نفذ بها ( نظام الري السيحي المطور ) في جمعية العكيلي والتي اسهمت بزيادة الأنتاج وترشيد استعمال المياه وهذه الآلية تعمل في الأراضي بعد أجراء عمليات الحراثة والتنعيم والتسوية الليزرية وكذلك عملية الري للارض لتفادي الكسر لاجزاء منها وكي تكون المروز متجانسة.

وتحدث مسؤول شعبة النشوة ايضا عن نظام الري بالتنقيط من ناحية مميزات هذا النظام واهميته في زيادة الانتاج وترشيد استعمال المياه ومساوئ استعماله وانواع الري بالننقيط بعدها عرض المحاضر مقارنة بين تجربة عملية في احد البساتين لزراعة محصول الخيار بطريقة الري بالتنقيط والري السيحي التقليدي من ناحية زيادة الانتاجية للدونم بنسبة ٣٧% واسهام هذه المنظومة في تقليل ساعات تشغيل المضخة وبالتالي ترشيد استعمال المياه بنسبة ٧٨% والترشيد في الوقود .

الحفاظ على بيئة زراعية خالية من الوباء

ومن أجل الحفاظ على بيئة زراعية خالية من الوباء ومنتجات سليمة من الأمراض تستمر وحدة الوقاية في شعبة زراعة شط العرب بتنفيذ حملة توزيع مبيدات لآفات الطماطة منا كولدازيم وبروكسانيل وايفيسكت ومبيد بولو ومبيد ديفيكور لامراض النخيل على المزارعين ضمن قاطع الشعبة دعما لمنتجنا المحلي وفي شعبة زراعة عز الدين سليم تم توزيع مبيد ديفيكيور الخاص بمرض خياس طلع النخيل ومن أجل الحفاظ على اشجار النخيل خالية من الاصابات الفطرية تستمر وحدة الوقاية في شعبة زراعة الدير بحملة توزيع مبيدات لافات النخيل على المزارعين .وباشر ملاك وحدة الوقاية في شعبة زراعة النشوة / بالحملة المجانية الخاصة بمكافحة امراض النخيل الفطرية ( تعفن النورات الزهرية ولفحة جريد السعف) باستعمال المبيدات سويفت وسكور ، ويواصل قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة البصرة متابعة مزارع محصول الطماطة في قضاء الزبير من أجل تشخيص وتحديد الآفات الزراعية لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة علماً انه تم تجهيز الشعب الزراعية بمبيدات لمكافحة مرض اللفحة المبكرة والمتأخرة وحفار اوراق الطماطة والذبابة البيضاء على المحصول والتي يتم توزيعها مجانا على المزارعين.

ونفذت شعبة زراعة المدينة في مديرية زراعة البصرة حملة لمكافحة مرض تعفن النورات الزهرية ومرض لفحة الجريد باستعمال مبيدات سويفت وبريك على بساتين النخيل في مقاطعات الحارة وأبو كبارصة والصفيرة والبصيبصية والواكي والعلوان والجلال والشاهين والعلي والعباس والوحيد والكصوان والسودان وغيرها من مناطق القضاء.

ويستمر ملاك وحدة الوقاية في شعبة زراعة الزبير بمديرية زراعة البصرة بتوزيع مبيدات فطرية (مبيد كوالدزين ومبيد بروكسالين) ومصائد فرمونية لحشرة التوته وباشراف مسؤول الشعبة الزراعية صالح حسن لعيبي.

وقامت شعبة زراعة الإمام الصادق( ع ) بالمباشرة بتوزيع مبيدات ادغال الحنطة المدورة من ألسنة السابقة وكانت نسبة التوزيع ١٠٠% للمساحات المزروعة كافة وقد شمل التوزيع مبيدات الأدغال كونيكور والكلودس للادغال الرفيعة وكذلك مبيد الأدغال العريضة الاوراق سبوت لايت وقامت وحدة الثروة الحيوانية ووحدة الاعلام لشعبة زراعة السيبة مع ملاك من جهاز الاحصاء المركزي مكتب محافظة البصرة التابع لوزارة التخطيط بزيارة مشاريع الدواجن ضمن قاطع عمل الشعبة والاطلاع على المشكلات ومعوقات العمل واهم الامور الفنية التي تتعلق بمشاريع تربية فروج اللحم وتتواصل عمليات الكشف والتحري عن الاصابه بحفار اوراق الطماطم ضمن قاطع عمل شعبة زراعة الهارثه وتنفيذ حملة المكافحة باستعمال مبيد ايفيسيكت وضمن نشاطات شعبة زراعة السيبة قام مسؤول الشعبة المهندس الزراعي الاقدم سعدي نوري جابر ومعاون مهندس زراعي هديل ناظم مراد من وحدة الاسماك ومعاون مهندس زراعي ضرغام جعفر من وحدة الثروة الحيوانية بالكشف على مزارع تربية الاسماك بنظام البحيرات الترابية والنظام المغلق الواقعة ضمن قواطع عمل شعبة زراعة السيبة في مقاطعات كوت الزين والقطعة ومحيلة وجرى خلال الجولة معاينة واقع حال البحيرات واستزراع الاسماك وحث اصحاب البحيرات على اتباع الطرق العلمية الصحيحة بتربية الاسماك وكميات الاعلاف المستعملة واهمية الثروة السمكية للاقتصاد الوطني العراقي