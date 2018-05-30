الفريق الوطني يتابع آخر مستجدات تعهدات المانحين في مؤتمر الكويت

بغداد – الصباح الجديد:

عقد الفريق الوطني اجتماعا تشاوريا جديدا لمتابعة نتائج ومقررات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق امس الاربعاء، ضم عددا من سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية، للاطلاع على اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالتعهدات التي أعلنوها في المؤتمر اعلاه.

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق رئيس الفريق الوطني، من خلال رسائل تضمنتها كلمته الافتتاحية وجهها للحضور، الى ان “العراق وبالتعاون مع الشركاء قدم الإطار العام لمنهجية إعادة الاعمار والتنمية، كما وضع هيكلا عمليا لتنفيذ وتطبيق عمليات التنمية وإعادة الاعمار ، مركزاً على أهمية مشاركة الجهات الدولية في تقديم هيكل على المستويين السياسي والاستراتيجي وإيجاد الية مالية لضمان استخدام الموارد للأغراض التي وضعت لأجلها بما يتماشى مع الخطة الوطنية 2018-2022 وإيجاد نظام للرقابة لتحسين الالتزام بالمسؤولية من ناحية استخدام المال العام بمساعدة دولية في مجال التنمية”.

وأضاف ان “الجهود تكرست لإيجاد الية للتعامل المؤسسي مع الجهات المعنية بتقديم النشاطات كافة، تضمن استخدام الموارد بما يتماشى مع الخطة الوطنية 2018-2022 ورؤية العام 2030، لتحسين عمليات الالتزام بالمسؤولية، ويتيح للشعب الاطلاع وبشفافية على مسارات التنفيذ والتطبيق ومن أبرز هذه الخطوات المنصة الوطنية لمتابعة مستويات انجاز المشاريع والمتاحة للجميع، واكد ان الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات جديدة لتحسين بيئة الاستثمار التي قطعت مسيرة طيبة في جذب ثقة المستثمر مما دل عليه منتدى رجال الاعمال الاخير المنعقد في بغداد والذي أسفر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات”.

وشهد الاجتماع عددا من العروض التقديمية اوضحت توزيع المهام الخاصة بمتابعة تنفيذ التعهدات على الجهات الحكومية بالإضافة الى ما يتصل بالوضع الانساني في العراق.