الحكيم يدعو الى الاستفادة من الخبرات اليابانية في إعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم أهمية الاستفادة من خبرة الشركات اليابانية في إعمار العراق.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أمس الأربعاء أن” السيد عمار الحكيم استقبل السفير الياباني في العراق فوميو ايواي وبحث معه العلاقاتِ الثانية بين البلدين وآفاق تطويرها، والمستجداتِ السياسية على الساحتين المحليةِ والدوليةِ “.

واشار السيد عمار الحكيم بحسب البيان إلى ” أهميةِ أنْ يستفيدَ العراقُ من خبرةِ الشركات اليابانية ذات السمعة الرصينة في عمليةِ الإعمار وتحقيقِ التنمية الاقتصادية وتقديمِ الخدمات للناس، والتي تعدُ من أهمِّ أولويات المرحلة القادمة “.

وجدد تأكيده على ” حاجة العراق إلى حكومةٍ فاعلةٍ قادرة على استثمارِ رغبة الشعب العراقيّ بالتغييرِ وتلبيةِ تطلعاته”.