“الكهرباء” تسعى لتعزيز المنظومة الوطنية بـ 510 ميكا واط

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الكهرباء، عن سعيها لتعزيز المنظومة الوطنية بطاقة تصل الى 510 ميكاواط.

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمشاريع عادل كاظم جريان، زار محطة الرميلة الاستثمارية في محافظة البصرة، للوقوف على الاستعدادات لإدخال الوحدات التوليدية الجديدة للخدمة والتي من المؤمل أن تبدأ الوحدة الاولى بالعمل يوم ٧ /٦/ ٢٠١٨، وبطاقة ١٧٠ ميكاواط، تليها الوحدة الثانية التي ستدخل للعمل يوم ١٤ /٦/٢٠١٨، والوحدة الثالثة يوم ٢١ /٦/ ٢٠١٨، لتعزيز المنظومة بطاقة تصل الى 510 ميكاواط “.

وبين ان دخول هذا الانتاج لخدمة “مما سيسهم بتعزيز قدرة المنظومة على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مرضي قبل دخول فترة الحمل العالي وازدياد الطلب على الطاقة سيما وأن فصل الصيف في العراق وخصوصـا المحافظات الجنوبية يشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة”.

وأكد وكيل الوزارة “ضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المتواصلة لعمل ملاكات الوزارة بما يسهم بالايفاء بالوعود التي قطعتها وزارة الكهرباء بالارتقاء بحجم الانتاج الذي من المؤمل أن يتجاوز 17 ألف ميكا واط مع حلول أشهر الصيف”.

يذكر ان العراق يعاني منذ عقود أزمة في توليد وتوزيع الكهرباء، وتفاقمت بعد 2003 رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات على تأهيل محطات طاقة قديمة وبناء أخرى جديدة لكن من دون جدوى بسبب الفساد المستشري وعدم كفاءة بعض هذه المحطات وزيادة الطلب على الطاقة لاسيما في الصيف.

وتتصاعد الازمة في مواسم الصيف الحارقة في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة فيها أكثر من 50 مْ، ما يثير موجة من الغضب الشعبي والتظاهرات المنددة.