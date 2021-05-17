170ألف سائح يزورون محافظة السليمانية خلال العيد

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

امتلأت المرافق والفنادق والاماكن السياحية في محافظتي السليمانية، وحلبجة ومصيفي دوكان واحمد اوا بالسائحين القادمين من وسط وجنوب البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، على عكس محافظتي اربيل ودهوك التي خضعت لاجراءا المنع التي فرضتها وزارة الداخلية على حركة السائحين.

و قال مسؤولون في المحافظتين، ان قرابة 170 الف سائح وصلوا الى المناطق السياحية في محافظتي السليمانية وحلبجة، رغم قرار وزارة الداخلية في حكومة الاقليم بمنع التنقل بين محافظات العراق واقليم كردستان.

واوضح قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد في تصريح للصباح الجديد، ان 100 الف سائح دخلوا الى القضاء خلال أيام العيد الثلاثة، وان اغلب مرافقها السياحية امتلأت بالزائرين الذين افترشوا الارصفة وضفاف نهر قشقولي، معرباً عن اسفه لغرق اثنين من السائحين نظراً لعدم التزامهم بارشادات السلامة، وتوجيهات السلطات التي تمنع المواطنين من السباحة في نهر قشقولي، نظرا لبرودة المياه وسرعتها.

من جانبه أوضح مدير دائرة السياحة في حلبجة أحمد غريب في مؤتمر صحفي أن 17 ألفا و390 سائحا قصدوا مصيف أحمد آوا بينما توجه 7 آلاف و561 شخصا إلى الأماكن السياحية في ناحيتي طويلة وبياره في منطقة هورمان، و2691 سائحا اخرين ذهبوا إلى مصيف جاوك.

ونوه إلى أن 30 ألفا، و647 سائحا قصدوا مركز محافظة حلبجة، مشيرا إلى المجموع الكلي لعدد السائحين الذين دخلوا المحافظة خلال أيام العيد يتراوح بين 70 – 75 ألف شخص.

ووفق احصاءات نشرتها دائرة السياحة في محافظة السليمانية، فان عدد السائحين القاصدين لمحافظتي السليمانية وحلبجة إلى جانب ادارتي رابرين وكرميان في عيد الفطر بلغ قرابة 170 الف سائح بينهم 90 ألف سائح قدموا من محافظات وسط وجنوب العراق.