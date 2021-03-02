صادرات نفط العراق إلى أميركا تتخطى ثلاثة ملايين برميل خلال شهر

ارتفاع الايرادات المالية من بيع النفط الى 5 مليارات دولار الشهر الماضي

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس الثلاثاء، أن صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين برميل خلال شهر شباط.

وقالت الادارة بحسب جدول لها اطلعت عليه « الصباح الجديد «، ان «العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الشهر الماضي 3 ملايين و24 ألف برميل وبمعدل 108 الاف برميل يوميا»، مبينا ان «العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر شباط بمعدل 90 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 114 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 227 برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث «، مشيرا الى ان «الاسبوع الرابع لم يشهد تصدير اي كمية من النفط».

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان «العراق جاء بالمرتبة السادسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر شباط 5 ملايين و900 الف برميل»، مبينة ان «كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليهـــا المكسيك «.

هذا وأعلنت وزارة النفط، امس الثلاثاء، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي إن «كمية الصادرات من النفط الخام (82) مليونا (877) الفا و( 757 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليارات و(26) الفا و (807 ) دولارات .»

واشارت الاحصائية الى ان «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليونا و(105) الاف و (329) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 772) الفا و( 428 ) برميلا».

وبلغ معدل الصادرات اليومية «مليونين و(960) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 60.330 ) دولارا» ، فيما انخفض سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفض ايضا سعر خام البصرة الثقيل.

وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.69 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.89% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 63.65 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 1.27 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 64.91 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت خلال اليومين الماضيين ليغلق خام برنت عند 63.13 دولارا، وانخفض ايضا خام غرب تكساس ليبلغ 60.11 دولارا.

فيما قال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد يونس، في نشرة وزارة النفط الإخبارية»وصلت عملية انشاء مصفى كربلاء إلى 90٪ وفي بداية العام 2022 سيدخل حيز العمل»، موضحا أن مصفى كربلاء سيوفر الوقود الخفيف الذي نحتاجه بالاستهلاك اليومي.

وأضاف أن مصفى صلاح الدين 2 دخل الخدمة خلال السنة الحالية، بطاقة 70 الف برميل يوميا، مشيرا إلى أن العمل جاري على تطوير مصفى الشمال بطاقة 140 الف برميل يوميا ، لافتا إلى أن وزارة النفط تعمل على تطوير قدرات المصافي الكبيرة والصغيرة.