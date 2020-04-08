صبا مبارك تبعث رسالة مؤثرة من داخل بيتها

الصباح الجديد-وكالات:

خطفت النجمة الأردنية صبا مبارك صدارة تريند موقع تويتر، بعد تداول ثلاث صور لها من داخل منزلها حيث تقضي فترة الحجر الصحي، مع رسالة مؤثرة روت فيها الدروس التي استلهمتها من العزلة.

صبا نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستغرام، وقالت في رسالتها أن فيروس كورونا علامة من الحياة يجب أن نفهمها، وأضافت: غريبة الحياة.. لكنها واضحة وصريحة وتمنحنا علامات لكننا احيانا نختار غض البصر عنها ونظل نركض ونلهث خلف الحياة. نحن نسهم بتلوث هذا الكوكب الذي احتضننا من الازل. في لحظة واحدة تحصل المفاجأة الصادمة “كورونا” التي تذكرنا بان التفاصيل في الحياة ليست امرا بديهيا وعلينا ان لا نؤجل عمل اليوم الى الغد الذي لا ندري ما يخبئه لنا، لان ما نؤجله اليوم يمكن ان يلغى بسبب الظروف، ليس تشاؤما، لكن يبقى الغد غير مضمون وغير مسلم به.

وتابعت: بدأت الاولويات تسيطر على احلامنا، واحساسنا بالوحدة يزداد، لاننا اعتدنا على حياة صاخبة بالاحباب والاصدقاء،، لكن مع كل ذلك، فهناك دفء بدأ يقرب الناس الى بعضهم، بدأنا نشتاق للكل حتى من لم تربطنا معه علاقة وطيدة، عدنا الى الرب لنشكره على كل نعمه حتى من كنا نجدها بديهية وبسيطة، نشكره على الهواء والشمس والاكل فهناك من لا يجده في هذه الظروف، وعلى الصحة التي صارت حلمنا الاول.

وختمت رسالتها: ستنتهي المحنة بإذن الله، وسنقبل اهلنا ونسير على الطريق نتطلع بوجوه الناس وليس الموبايل.