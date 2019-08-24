كاتانيتش مستمر في قيادة أسود الرافدين

مدير لجنة التراخيص يعلن إستقالته

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.واجتمع الاتحاد العراقي لكرة القدم مع كاتانيتش ووكيل اعماله بهروز دزهبود في احد فنادق مدينة اربيل، من اجل بحث تجديد عقد المدرب.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني ان «الاتحاد المركزي لكرة القدم جدد التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش».

إلى ذلك، قدم رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، شكره وامتنانه العاليين لكل اللجان العاملة في الاتحاد، لاسيما لجنة الحكام التي قدمت جهدا كبيرا نجحت فيه الى حد ما في تسيير الدوري العراقي الى جادة الامان برغم الضغوط الكبيرة».

وقال مسعود في بيان صحفي ان «قرار الاتحاد الاخير حل اللجان غايته تصحيحية وليست انتقامية كما يتصور البعض، فالاتحاد يبحث عن النجاح في كل مفاصل عمله، ولا يبحث عن الثأر».واضاف مسعود، ان «لجنة الحكام، وبشخص رئيسها صباح قاسم، ومن معه، علموا بتفانٍ كبير، وبذلوا جهدا يستحق الشكر والامتنان، ونحن نقدر ماقاموا به من جهد كان بائنا للجميع».

واشار الى، انه «يأمل من زملائه في رئاسة اللجان اختيار العناصر التي بمقدورها اضافة شيء جديد لعملهم المقبل من اجل ترصين الخطوات التي تهدف الى اظهار الوجه الحقيقي للكرة العراقية».

وفي سياق اخر، اعلن رئيس اللجنة النسوية ونائب رئيس لجنة المسابقات، يحيى كريم، ان اتحاد الكرة صادق على اللوائح الخاصة بدوري الصالات النسوي للموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وقال كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن «اللجنة ستعتمد لأول مرة، نظام العمل الإحترافي، وفق اللوائح المعمول بها في الاتحادين الاسيوي والدولي والتي تعتمد كل دول الجوار تطبيقها».

وأضاف ان «قرار تطبيق التخصص كان قد صودق عليه من اللجنة السابقة التي اصدرت تعليماتها بضرورة التقييد بضوابط الاتحاد الدولي، واعتبرت دوري موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨ الذي جرت منافساته في دهوك كأخر نسخة تجري دون العمل بالتخصص، بناء على طلب الفرق التي طالبت بذلك، وبالتالي سيتم إعتماد اللوائح الدولية في هذا الموسم المزمع إنطلاقه في ١٣ ايلول المقبل».

وبين رئيس اللجنة النسوية، ان «دوري الصالات هذا العام سيشهد منع جميع اللاعبات اللاتي يحملن « اي دي» اسيوي، وسبق لهن المشاركة ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة الساحات المكشوفة، كما سيشهد ايضا منع اللاعبات اللاتي يزاولن اللعب في فعالية إخرى، كون من غير المعقول ان نسمح بمشاركة لاعبة تمارس كرة السلة او اليد او الطائرة او الكرة العابرة وغيرهن من الالعاب».

وتابع كريم، «نريد مسابقة حقيقية ونأمل تعاون الاندية في ذلك، وذلك لخلق أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية خير تمثيل».وختم كريم حديثه، مشددا على ضرورة «احترام وإلتزام الأندية بالضوابط والإبتعاد عن لغة الاعتراض والتوسط لمحاولة ثني اللجنة عن تطبيقها اللوائح».يذكر ان اللجنة النسوية اعلنت عن اقامة دوري الصالات النسوي في ١٣ آيلول بمشاركة ثمان فرق بنظام الدوري لمرحلتين وفق نظام التجمع.

من جانبه، اعن مدير دائرة التراخيص في الاتحاد المركزي لكرة القدم، سيف عادل القصاب، استقالته من منصبه لظروف وصفها بانها «خاصة».وقال القصاب «قدمت استقالتي من منصب مدير التراخيص بسبب ظروف شخصية مرضية وعدم القدرة على التوفيق بين عمل قسم العلاقات ومدير دائرة التراخيص»

واوضح القصاب أن «المستشار القانوني ومحامي الاتحاد، نزار احمد، سيتولى بشكل مؤقت ادارة التراخيص بدلاً عني كونه هو مساعد مدير دائرة التراخيص لحين ما يقوم الاتحاد بتسمية مدير للتراخيص جديد».واضاف «اشعرت الاتحاد الاسيوي ايضاً بخبر استقالتي، وان شاء ساعود الى العاصمة بغداد لاقدم الاستقالة رسمياً على الورق من منصب مدير التراخيص والاستمرار في عملي بقسم العلاقات».