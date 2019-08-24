الأحتفاء بمبدعين ومبدعات في المجالات العلمية والثقافية والطبية والتربوية والطلابية

بحضور الدكتور ضرغام الأجودي النائب الأداري لمحافظ البصرة

البصرة _ سعدي السند

برعاية الدكتور ضرغام الأجودي النائب الأداري لمحافظ البصرة شهدت قاعة ديوان محافظة البصرة في المعقل اقامة حفل تكريم عدد من المبدعين والمبدعات .

وفي كلمة له قال الدكتور ضرغام الأجودي النائب الأداري لمحافظ البصرة نحتفي هذا اليوم بتكريم عدد من المبدعين البصريين في شتى مجالات الأبداع العلمية والثقافية والطبية والتربوية والطلابية وغيرها مؤكدين حرص المحافظة على دعم ومساندة المتميزين الذين يبدعون في تخصصاتهم على طريق خدمة مدينتهم ومن خلالها خدمة الوطن العزيز لأن مايقدمه هؤلاء الذين نحتفي بهم اليوم وغيرهم من الذين سنحتفي بهم ضمن وجبات هم جميعا موضع احترامنا وتقديرنا فقد تميزوا بشكل يبعث على السرور من خلال ابداعاتهم ولابد لنا ان نكون متابعين لنجاحاتهم هذه ودعم ابداعاتهم .

المكرمون سعداء

أعقبه مدير دائرة العمل والضمان الاجتماعي في البصرة محسن المظفر بكلمة شكر فيها الدكتور ضرغام الأجودي النائب الأداري لمحافظ البصرة على رعايته المتواصلة وزياراته المتكررة لمعاهدنا وتفقده لأبنائه الصم والبكم والمكفوفين وذوي الأحتياجات الخاصة بشكل عام وحرصه على ابداء الكثير من التسهيلات لهم وتزويد معاهدهم بالكثير من المستلزمات التي تعزز من تواصلهم وتعليمهم وتواجدهم المثمر .

فقرات مميزة للطلبة الصم والبكم والمكفوفين

تم بعد ذلك تقديم عدد من الفقرات التي أبدع بها وقدمها عدد من المكفوفين من الجنسين من معاهد الأمل والنور وكل المعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية في البصرة وأثبتوا فيه جدارة مميزة في الحفظ والتقديم وأظهروا مواهبهم المميزة وخصوصا في الخطابة التي قدمها عدد من الطلبة المكفوفين اضافة الى أناشيد بالأشارات مع الموسيقى قدمها الطلبة من البكم …

كانت هذه الفقرات مثار اعجاب واحترام وتقدير الحضور جميعا اذ وجدوا هؤلاء الرائعين الذين فقدوا نعمة البصر والسمع والنطق ان الأهتمام بهم ورعايتهم يبعث فيهم روح المنافسة والتحدي من أجل المزيد من الأبداع و في أروع جمالياته اذ لم تمنعهم هذه (العاهات) من أن يكونوا أهلا للتواصل والأبداع مع مجتمعهم من خلال اشراف وتدريب أساتذتهم في معاهدهم .

تكريم المبدعين

وزع بعد ذلك الدكتور ضرغام الأجودي الهدايا التقديرية والجوائز ودروع التميز على عدد من المبدعين في شتى المجالات وبدأت فقرة التكريم بذوي الأحتياجات الخاصة الذين عبّروا عن فرحتهم بالتكريم وبالهدايا التي تم اختيارها لهم بشكل مميز يعود عليهم بالمنفعة في حياتهم اليومية وفي دراستهم كما تم تكريم مدراء المعاهد والملاك التعليمي بدروع الأبداع والشهادات التقديرية . وتم بعد هذه الفقرة تكريم أستاذ الفيزياء الدكتور محمد حبيب بركات الذي مازال يبدع ضمن تخصصه وتحقيق انجازات مميزة تخدم المجتمع وبعده تم تكريم طبيب أقدم جلدية أنور قيس سعدون الذي الّف كتابا في طب الأطفال حصل على اشادة عالمية من ابرز اطباء العالم والذين اوصوا بأعتماده كمصدر رسمي في ابرز كليات الطب في العالم بجامعات رصينة مثل اوكسفورد وادنبرة بنسلفينيا وواشنطن والينوي وتورونتو وملبرون وفلورنس وبارما وغيرها وتم نشر الكتاب من قبل اعرق دار نشر في العالم وبعده تم تكريم الدكتور نورس عارف وهو متعدد التعامل مع المعرفة بشتى تخصصاتها وحقق في العديد من المجالات نجاحات موثقة وتم ايضا تكريم الفنان الكوميدي المعروف محمد قاسم وبعده عبدالحق المظفر مدير قصر الثقافة والفنون في البصرة ومن ثم تكريم الطالب محمد ضياء المتفوق في الدراسة الثانوية في العام الدراسي الماضي وتفوقه خلال هذا العام في كلية الطب في بغداد وبعده مدير مركز التميز للتنمية عباس ناظم كما تم تكريم عدد من الأساتذة التربويين ومنهم ابتهال عبدالرحمن مديرة مدرسة الموهوبين والتربوية صبيحة كاظم خلف وحيدر عبدالحسين وعلية نايف وادارة معهد السياحة والفندقة في البصرة وعدد من طلبة المعهد الذين تفوقوا في هذا العام وحققوا نتائج مميزة على صعيد معاهد السياحة والفندقة في العراق مع تكريم عدد من المكفوفات المميزات والملاك التدريسي شمل التكريم حنان مفتن الحيدري وآلاء طعمة حسين وجنة جبار حميدي .