الصناعة تحقق تطورا بمؤشرات اداء شركاتها الانتاجية والمالية مقارنة بالعام الماضي

شاركت في اجتماع لجنة تسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا لغرب اسيا

بغداد _ الصباح الجديد :

حققت وزارة الصناعة والمعادن تطورا بمؤشرات اداء شركاتها العامة المالية والانتاجية خلال النصف الاول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .

وقال الناطق الاعلامي للوزارة عبد الواحد علوان الشمري ان 16 شركة من الشركات العامة التابعة للوزارة تمكنت من تحقيق زيادة في ايراداتها المالية وتقليل في خسائرها مقارنة بـ( 11 ) شركة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ومن هذه الشركات ( الشركة العامة للصناعات الحربية والشركة العامة للصناعات الفولاذية وشركة الفارس العامة والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية وشركة اور العامة وشركة الزوراء العامة وشركة ديالى العامة والشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية والشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة والشركة العامة للاسمنت العراقية والشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي والشركة العامة للصناعات التعدينية والشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات والشركة العامة لكبريت المشراق والشركة العامة لصناعات النسيج والجلود ) .

واشار الشمري الى ان ثلاث شركات هي شركة ابن ماجد العامة والشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية والمديرية العامة للتنمية الصناعية تحولت الى شركات رابحة خلال عام 2019 مقارنة بشركتين رابحتين خلال العام 2019 .

كما بين الشمري بأن اجمالي الايرادات المتحققة لشركات الوزارة خلال عام 2019 بلغت اكثر من 85 مليار دينار مقارنة بـ( 23 ) مليار دينار خلال عام 2018 فيما بلغ عدد المصانع الرابحة خلال العام الحالي 32 مصنعا رابحا مقارنة بـ( 18) مصنعا رابحا خلال عام 2019 .

على صعيد متصل شاركت وزارة الصناعة والمعادن وبحضور ممثلها في اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا (ESCWA ) لغرب آسيا مدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر ادريس المدني الاجتماع العشرين للجنة الذي عقد برئاسة السيد الوكيل الفني لوزارة النقل.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة فقرات مهمة تتضمن المشكلات والمعوقات التي تواجه النقل والتجارة والمقترحات والحلول المطلوبة لمعالجتها واعطاء الاهمية القصوى للادوية والمستلزمات والمواد الطبية في انجاز اجراءات تخليصها في المنافذ البحرية والجوية والبرية بصفتها شحنات معجلة ، حيث طرح المدني ورقة عمل وزارة الصناعة والمعادن التي تتضمن الرؤى الاستراتيجية بعنوان التكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية في مجال النقل والتجارة.

تجدر الإشارة الى ان من اهم واجبات هذه اللجنة تقديم اوراق العمل والمقترحات والتوصيات الى اللجنة الوطنية العليا لتسهيل النقل والتجارة لاعتمادها واتخاذ القرارات المناسبة من قبل مجلس الوزراء والجهات العليا واصحاب القرار بهدف تنفيذها.

من جانبها وقعت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقد مشاركة مع شركة فيرسور السلوفاكية.

واوضح مدير عام الشركة المهندس حيدر ناصر ظاهر أن عقد المشاركة يقضي بأنشاء خط متكامل لتجميع وصيانة وتأهيل وتطوير المعدات العسكرية معزز بأفضل المعدات التخصصية مع نقل التكنولوجيا وتدريب الملاكات العاملة في هذا المجال ، مؤكدا أن الشركة تمتلك ملاكات هندسية وفنية متخصصة وبنى تحتية تؤهلها لان تكون الدعامة الاساسية في مجال تجميع وصيانة وتأهيل المعدات العسكرية.

واشار المدير العام الى ان ابرام عقد المشاركة يأتي في اطار جهود ومساعي الشركة وخططها الرامية الى تعظيم مواردها وتطوير امكانياتها التصنيعية من خلال استقطاب الشركات العالمية، مبديا استعداد الشركة لتقديم جميع الخدمات للشركات التي تتوافق مع اختصاصها ونشاطها الصناعي.