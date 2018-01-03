مجلس الوزراء يخوّل “المالية” صلاحية توقيع اتفاقية القروض السويدية

بغداد ـ الصباح الجديد:

خوّل مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، وزير المالية وكالة صلاحية توقيع اتفاقية القروض السويدية بشأن تمويل مجموعة من المشاريع العائدة الى وزارة الكهرباء.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته “الصباح الجديد”، ان “مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير المالية وكالةً صلاحية توقيع اتفاقية القروض السويدية بشأن تمويل مجموعة من المشاريع العائدة الى وزارة الكهرباء المحددة”.

واضاف ان ” اجمالي المبالغ المذكورة وفقاً للشروط الواردة في كتاب وزارة المالية بهذا الخصوص، مائة وثلاثة وثلاثين مليون ومئتين وواحد واربعين ألف وخمسمائة وتسعة دولار، استناداً الى احكام المادة (2/ ثانياً. العجز – جـ) من قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2017″.

مشيرا الى ان “القرار يأتي لدعم مشاريع الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن العراقي”.