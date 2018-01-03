“المركزي” يطالب شركات الصرافة بتأمينات تصل الى مائة مليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدر البنك المركزي العراقي، أمس الاربعاء، شرطا جديدا على شركات التوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية للاستمرار في الدخول لنافذة بيع العملات.

وقال البنك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “تقرر قيامكم بإيداع مبلغ 100 مليون دينار في حساب تأمينات لدى البنك المركزي بدلا من خطابات الضمان عن طريق إشعار نظام المدفوعات بالمبلغ المذكور من حساب المصرف الذي تتعامل معه شركاتكم لصالح البنك المركزي”، مبينا أن “القرار يأتي استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك المرقم 55 في 25 كانون الأول الماضي”.

وأضاف البنك، أن ” مدة استكمال الإيداع تنتهي في 31 من كانون الثاني الجاري”.

يذكر أن البنك وضع شروطا وتعليمات جديدة على المصارف وشركات التوسط للدخول الى نافذة بيع العملة لمنع عمليات الفساد والمتاجرة بالعملة الصعبة.