  • الأربعاء , 3 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • “المركزي” يطالب شركات الصرافة بتأمينات تصل الى مائة مليون دينار

“المركزي” يطالب شركات الصرافة بتأمينات تصل الى مائة مليون دينار

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر البنك المركزي العراقي، أمس الاربعاء، شرطا جديدا على شركات التوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية للاستمرار في الدخول لنافذة بيع العملات.
وقال البنك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “تقرر قيامكم بإيداع مبلغ 100 مليون دينار في حساب تأمينات لدى البنك المركزي بدلا من خطابات الضمان عن طريق إشعار نظام المدفوعات بالمبلغ المذكور من حساب المصرف الذي تتعامل معه شركاتكم لصالح البنك المركزي”، مبينا أن “القرار يأتي استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك المرقم 55 في 25 كانون الأول الماضي”.
وأضاف البنك، أن ” مدة استكمال الإيداع تنتهي في 31 من كانون الثاني الجاري”.
يذكر أن البنك وضع شروطا وتعليمات جديدة على المصارف وشركات التوسط للدخول الى نافذة بيع العملة لمنع عمليات الفساد والمتاجرة بالعملة الصعبة.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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