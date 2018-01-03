“الرافدين” يعلن قبول “الهيكل المسقّف” في منح قرض 50 مليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مصرف الرافدين، أمس الاربعاء، قبول الهيكل المسقف في منح قرض 50 مليون دينار، مشترطا أن لا تقل مساحة الهيكل عن 50 مترا.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين وتبسيط إجراءات منح القرض تقرر قبول الهيكل المسقف للطابق الثاني والاختصار على منحه الدفعة الثانية والثالثة فقط”.

وأضاف المكتب “تم قبول الهيكل المسقف في منح قرض ٥٠ مليون دينار للمواطنين لأغراض البناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن ٥٠ مترا”.

واشار المكتب الى انه “تقرر قبول قطعة ارض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار ( دار سكن ) بعد وصول مرحلة البناء الى مرحلة الرباط وإجراء الكشف من قبل لجنة الكشف عن قطعة الارض”، مؤكدا على ضرورة “وصول ذلك الإجراء من مرحلة البناء الى إكمال الرباط والاعتذار عن اقل من ذلك”.