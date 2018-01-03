  • الأربعاء , 3 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • “الرافدين” يعلن قبول “الهيكل المسقّف” في منح قرض 50 مليون دينار

“الرافدين” يعلن قبول “الهيكل المسقّف” في منح قرض 50 مليون دينار

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين، أمس الاربعاء، قبول الهيكل المسقف في منح قرض 50 مليون دينار، مشترطا أن لا تقل مساحة الهيكل عن 50 مترا.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين وتبسيط إجراءات منح القرض تقرر قبول الهيكل المسقف للطابق الثاني والاختصار على منحه الدفعة الثانية والثالثة فقط”.
وأضاف المكتب “تم قبول الهيكل المسقف في منح قرض ٥٠ مليون دينار للمواطنين لأغراض البناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن ٥٠ مترا”.
واشار المكتب الى انه “تقرر قبول قطعة ارض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار ( دار سكن ) بعد وصول مرحلة البناء الى مرحلة الرباط وإجراء الكشف من قبل لجنة الكشف عن قطعة الارض”، مؤكدا على ضرورة “وصول ذلك الإجراء من مرحلة البناء الى إكمال الرباط والاعتذار عن اقل من ذلك”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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