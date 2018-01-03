  • الأربعاء , 3 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • العبادي يصدر أمراً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب المستحقين

العبادي يصدر أمراً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب المستحقين

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أمراً يقضي بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب المستحقين.
وقال التلفزيون الرسمي في خبر تابعته “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب من مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني 2018”.
وفي سياق آخر شدد القائد العام للقوّات المسلحة حيدرالعبادي على تحقيق أقصى درجات الانضباط للحفاظ على النصر.
وأكد العبادي خلال كلمة في احتفالية النصر الكبير التي أقامها جهاز مكافحة الإرهاب أن “جهاز مكافحة الإرهاب قدّم درساً كبيراً في التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين،” مبينا أنه ” يعدّ أفضل جهاز في المنطقة، وهذا ما أكده أغلب قادة العالم”.
وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن، الاثنين (1 كانون الثاني 2018)، أنه اصدر أمراً ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع.
يذكر أن قوّات جهاز مكافحة الإرهاب شاركت بنحو فعال في عمليات استعادة وتحرير العديد من المحافظات والمدن العراقية التي كانت تحت نير تنظيم داعش وتميزت عملياتها بالحرفية والمهنية العالية والانضباط العسكري.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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