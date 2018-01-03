العبادي يصدر أمراً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب المستحقين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أمراً يقضي بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب المستحقين.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر تابعته “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب من مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني 2018”.

وفي سياق آخر شدد القائد العام للقوّات المسلحة حيدرالعبادي على تحقيق أقصى درجات الانضباط للحفاظ على النصر.

وأكد العبادي خلال كلمة في احتفالية النصر الكبير التي أقامها جهاز مكافحة الإرهاب أن “جهاز مكافحة الإرهاب قدّم درساً كبيراً في التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين،” مبينا أنه ” يعدّ أفضل جهاز في المنطقة، وهذا ما أكده أغلب قادة العالم”.

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن، الاثنين (1 كانون الثاني 2018)، أنه اصدر أمراً ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع.

يذكر أن قوّات جهاز مكافحة الإرهاب شاركت بنحو فعال في عمليات استعادة وتحرير العديد من المحافظات والمدن العراقية التي كانت تحت نير تنظيم داعش وتميزت عملياتها بالحرفية والمهنية العالية والانضباط العسكري.