مجلس الوزراء يتخذ إجراءات دقيقة لتسليم رواتب الموظفين الأكراد

أكد إطلاق مستحقات منتسبي قطّاع الموارد المائية

بغداد – وعد الشمري:

كشف مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، عن إجراءات سريعة لتدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان، وفيما لفت إلى أن التدقيق وصل حتى الآن إلى منتسبي وزارتي التربية والصحة، أشار إلى البدء بإطلاق مستحقات قطاع الموارد المائية.

يأتي ذلك في وقت، دعا مسؤول كردي الحكومة الاتحادية إلى التعجيل في تسليم الرواتب لموظفي الإقليم، مبيناً أن الحوارات الرسمية بين الطرفين ستبدأ قريباً.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن ” هنالك تواصلاً مستمراً مع إقليم كردستان بشأن رواتب الموظفين “.

وتابع أن “العمل مستمر من أجل إحصاء كامل أعداد الموظفين في الإقليم، وتدقيق سجلاتهم لتجاوز أي خرق أو شبهة”، مشيراً إلى أن “الحكومة اطلقت دعوة لزيارة وفد فني ولجنة متخصصة للاجتماع مع الحكومة الاتحادية وحسم ملف تحقق موظفي وزارتي الصحة والتربية”.

وكشف عن “المباشرة باطلاق رواتب موظفي قطاع الموارد المائية، فيما تحرص الحكومة على انجاز الملف باسرع وقت بالنسبة لبقية القطاعات”.

ونبه الحديثي إلى “وضع مجموعة معايير تعمل عليها الحكومة لأجل التحقق والتدقيق كونهما اجرائين اساسيين لابد منهما”.

وأوضح أن “ذلك يأتي حرصاً على سرعة اطلاق الرواتب والتخفيف من اعباء الازمة المالية التي يعاني منها المواطنون في الاقليم بوصفهم عراقيين اسوة بغيرهم ومتساوين أمام الدستور والقوانين النافذة”.

ونوّه المتحدث الرسمي للحكومة إلى أن “مجلس الوزراء الاتحادي يتطلع الى مجيء الوفد الفني من الاقليم قريباً، وعقد اجتماعات ومباحثات للتوصل إلى النتائج بنحو سريع”.

وأكمل الحديثي القول إن “الحوارات لابد منها حالياً وستركز على الجانب الفني، ونحن مع اي جهد يبذل في سبيل تذليل الازمة مع اقليم كردستان لأن شرخا كبيرا قد حصل بسبب الاصرار على اجراء استفتاء الانفصال خلافاً للسياقات الدستورية”.

من جانبه، ذكر المستشار الاعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر أن “هناك شعورا بأن البعض يسعى الى استغلال موضوع الاقليم للحصول على مكاسب في الانتخابات”.

وأضاف جوهر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحوارات بين بغداد واربيل سوف تبدأ قريباً، فلن يكون هناك حل بالتصعيد، واقليم كردستان ابدى استعداده لاجراء مباحثات على وفق الدستور”.

ولفت إلى أن “موضوع تسليم رواتب موظفي الاقليم امر ضروري كونه يخص شريحة مواطنين لا ذنب لهم بالخلافات السياسية”.

وتحدث جوهر عن “ضغوط تمارسها جهات خارجية في مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وكذلك دول المنطقة من اجل انهاء حالة التوتر السياسي بين حكومتي بغداد والاقليم”.

ومضى جوهر إلى أن “لدى الاقليم استعدادا للتعامل على وفق الدستور بالنسبة للموضوعات المهمة سيما ما يتعلق منها بالمعابر الحدودية والمطارات”.

وفي سياق متصل علمت ” الصباح الجديد ” من المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان الدكتور خالص قادر ، ان وفدا رفيع المستوى من وزارتي الصحة والتربية في الاقليم توجه الى بغداد أمس الاربعاء بهدف تقديم قوائم الموظفين الى الحكومة الاتحادية لتدقيقها، عقب موافقة رئيس الوزراء على منح رواتب موظفي الاقليم.

واوضح قادر ان الوفد يتألف من مدير عام التخطيط في وزارتي الصحة والتربية في الاقليم، وهو يحمل قوائهم رواتب ومخصصات ملاكات الوزارتين وفقا لنظام التدقيق البايومتري، الذي يعد احدث تدقيق اجرته حكومة الاقليم لملاكاتها، مشيرا الى ان القائمة تضم رواتب الملاكات للوزارتين وسيتم مناقشتها مع اللجنة التي شكلتها الحكومة الاتحادية لتدقيق قوائم رواتب وملاكات موظفي الوزارتين.

واوضح ان الوفد الكردي سيجتمع صباح اليوم الخميس في بغداد مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية والتي تضم وكيل وزارة الداخلية وعضوين عن وزارة التربية والصحة الاتحاديتين، مبيناً ان القائمة المرسلة تضم رواتب الموظفين المستحقين المستمرين في الدوام للوزارتين لشهر كانون الاول المنصرم، نافيا ان تضم اية اسماء وهمية، مؤكدا وجود علاقات جيدة بين وزارة الصحة في الاقليم ووزارة الصحة الاتحادية، معربا عن امله في ان تسهم هذه اللقاءات في تبديد الشكوك لدى الحكومة الاتحادية بشأن صحة القوائم وارسال رواتب موظفي الوزارتين وانهاء الأزمة.