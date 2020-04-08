  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سيلينا غوميز

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تبرّعت النجمة ​سيلينا غوميز​ بدولار واحد لصندوق مكافحة ​فيروس كورونا​، على أي طلب شراء من متجرها الخاص، وأعلنت ذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت غوميز أعلنت أيضاً تبرعها لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، من أجل التصدي لفيروس كورونا، بعد أن سجّلت الولايات المتحدة الأميركية أعلى حصيلة من المصابين. يُذكر أن سيلينا كشفت إصابتها مؤخراً بمرض نفسي، وهو “الإضطراب ثنائي القطب”، وقالت إنه وبرغم الصدمة الكبيرة التي إنتابتها فور معرفة المرض، الذي تم تشخيصه من الأطباء، إلا أنها حالياً تتعايش معه وتتلقى العلاج، لتخرج من أزمتها.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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