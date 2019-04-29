تركيا تعتزم زيادة مشترياتها من النفط العراقي لتعويض مستورداتها من ايران

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن تركيا تبحث عن طرق لزيادة مشترياتها من النفط العراقي بعد القرار الأمريكي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.

ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصدرين مطلعين أن تركيا تدرس مسألة استيراد النفط الخام من ميناء البصرة جنوبي العراق، إضافة لزيادة الإمدادات عبر خط أنابيب “كركوك جيهان”، الذي يصل بين حقول كركوك في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأحد إلى العراق، حيث التقى في بغداد والبصرة مع المسؤولين العراقيين، واجتماعه امس الاثنين في أربيل مع ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق.

وبعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على النفط الإيراني، أعربت أنقرة عن معارضتها للقرار، وقال وزير خارجيتها إن القرار الأمريكي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود، وأن بلاده “تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات”.

والأسبوع الماضي أعلنت تركيا أنها تعمل مع إيران على وضع آلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تهدف لوقف التجارة مع طهران، ورغم أن تركيا تدافع منذ فترة عن جارتها الشرقية كضرورة استراتيجية، إلا أن مواجهة العقوبات الأمريكية مسألة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

وتقول “بلومبرغ”، إن عقوبات واشنطن على طهران قد تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي، الذي دخل العام الماضي أول مرحلة ركود منذ عقد، وأن احتمال ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات الأمريكية على إيران أو خطر المواجهة مع الولايات المتحدة لا يبشر بالخير للعملة التركية، التي تتعرض لاضطرابات منذ أسابيع.