أكثر من مليوني دونم مساحة الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام

ثلاثة أضعاف ما كانت عليه السنة الماضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة عن إقرار الخطة الزراعية الصيفية للعام الحالي إستعداداً للموسم الزراعي الصيفي بشكل مبكر.

وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت في مقر وزارة الزراعة وبجميع أعضائها اضافة الى حضور رئيس ومستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية من أجل مناقشة الخطة الزراعية الصيفية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي الصيفي لعام 2019 وللمساحات المروية”.

وأشار الى “إقرار الخطة الصيفية النهائية بمساحة مقدارها {٢١٠٦٢٧٢} مليونين ومائة وستة الف ومائتان واثنان وسبعون دونماً أي ما يعادل أكثر من ثلاثة مرات عن الخطة الزراعية الصيفية للعام الماضي”.

وبين أن “المساحات الكلية المقرة لزراعة محصول الشلب لهذا العام بلغت {٤٣٣٢٨} دونماً في حين كانت في العام الماضي خمسة الآف دونم فقط وكانت لأغراض ديمومة البذور وللحفاظ على أصناف الأرز عنبر، فيما تصدرت محافظة النجف الاشرف لهذا العام بزراعة الشلب، حيث بلغت المساحات المقرة لزراعة هذا المحصول {٢١١٩٤٧} دونماً في حين كانت في العام الماضي ثلاثة الاف وخمسمائة دونم”.

وأشار الى، ان “محافظة الديوانية أحتلت المركز الثاني من حيث المساحة المقرة لزراعة الشلب لهذا العام وهي ما يقارب {١٥٣٢٠٠} دونم فيما كانت في العام الماضي الف وخمسمائة دونم” منوها الى “شمول محافظتي واسط وميسان بزراعة الشلب لأول مرة منذ مدة طويلة من الزمن كونها تروى من نهر دجلة، إضافة الى محافظة ديالى”.



ولفت الى، ان “الخطة الصيفية المقرة هذا العام شملت زراعة كافة المحاصيل التي منعت زراعتها في الموسم الصيفي الماضي وفي مختلف المحافظات وهي: {الذرة الصفراء والذرة البيضاء والسمسم والدخن والقطن والماش وزهرة الشمس} إضافة الى محدودية زراعة الشلب” مشدداً على، ان “الوزارتين ألزمت المزارعين والفلاحين بوجوب التقييد بزراعة المساحات المروية المقررة وبخلاف ذلك يتحمل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم وعدم مسؤولية الوزارتين عن أي تعويض في حالة حدوث أي ضرر”.

ووصف “الخطة الزراعية الصيفية المقرة لهذا العام بالمبكرة والطموحة مع التأكيد على إستعداد الوزارة بتوفير كافة المستلزمات الزراعية من أجل إنجاحها” داعياً الجميع الى “الإلتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن من أجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الأمن الغذائي للمواطنين”.



